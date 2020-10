Oslo-butikk fylte avløpsrens på håndsprit-dispenser. Fire havnet på legevakten.

– Den ansatte som gjorde feil er veldig lei seg, sier kommunikasjonssjefen i Coop.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mudin avløpsåpner er klassisfisert som «sterkt etsende». Foto: Robert Veiåker Johansen

«Min samboer har fått etseskader på hendene og måtte rett på legevakten», forteller en kunde som var innom Coop Obs-butikken på Alnabru fredag ettermiddag.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop bekrefter tabben. Flasker med håndsprit oppbevares i butikkens informasjonsskranke. Når dispenserne går tomme, har de ansatte i skranken ansvar for å etterfylle.

En kunde skulle returnere en flaske med Mudin avløpsåpner. Dette er et produkt klassifisert som «sterkt etsende». Ved en feil ble flasken plassert sammen med håndspriten.

Siden brukte en kollega i vanvare denne flasken til å fylle en tom dispenser.

Kort tid etter kom en kunde inn i butikken. Kunden ville sprite hendene, og reagerte på at det luktet rart og begynte å svi. Da personalet ble kontaktet, oppdaget de forvekslingen. Men før det hadde allerede enda en kunde rukket å bruke produktet.

Også to ansatte hadde forsynt seg av den lumske «håndspriten».

Vil få et plaster på såret

Kollegene grep raskt inn. Giftinformasjonssentralen, politiet, 113 og Arbeidstilsynet ble ringt. Alle ble bedt om å skylle hendene i vann. Så ble de fire kjørt i drosje til legevakten.

– De fire har vært til kontroll lørdag og skal til ny kontroll mandag. Vi tror at det etter forholdene har gått bra og at de ikke vil få permanente skader. Men det har vært en ubehagelig opplevelse for dem, sier kommunikasjonssjefen.

Butikken har nå innført nye rutiner for hvordan man bytter og oppbevarer håndsprit.

– Vi vil dekke alle utgifter kundene har hatt og gi dem en kompensasjon for den ubehagelige opplevelsen. Den ansatte som gjorde feil, er veldig lei seg, sier Kristiansen.

Fakta Giftinformasjonen På Giftinformasjonen kan du få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Du får svar på spørsmål om hva som er giftig og om symptomer og behandling. Telefonen er døgnåpen: 22 59 13 00. Les mer på Giftinformasjonens nettsider

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Pål Vegard Hagesæther pal.vegard.hagesether@aftenposten.no