Jørgen Ree Wiig (til venstre), inspektør og toktsjef på Fiskeridirektoratets skip Rind, og Torvild Selås, politioverbetjent og miljøkrimkoordinator ved Agder politidistrikt. De to står her ved beslaglagte teiner, som eies av mannen som er siktet for miljøkriminalitet. Foto: Tormod Flem Vegge