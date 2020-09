Lokal­poli­tiker ble bedt om tilsvar fra avis – la ut upubli­sert mate­riale på Facebook

Lokalavisen Avisen Agder varsler reaksjoner mot Rolf Terje Klungland, lokalpolitiker i Kvinesdal, etter at han la ut teksten til et upublisert intervju på Facebook.

Redaktør i Avisen Agder Kristen Munksgaard (t.h) varsler reaksjoner mot lokalpolitiker Rolf Terje Klungland. Foto: Arkivfoto/montasje

KVINESDAL: Det melder medienettstedet journalisten.no torsdag morgen.

Avisen Agder hadde intervjuet flere Frp-representanter, som kritiserte Rolf Terje Klunglands Facebook-bruk.

Den upubliserte teksten ble oversendt til Klungland slik for å gi ham en mulighet til å gi et tilsvar i saken. Lokalpolitikeren svarte først at han ikke hadde tid til å svare, ifølge Journalisten.

Lokalpolitiker i Kvinesdal, Rolf Terje Klungland, ble bedt om tilsvar i et intervju gjort av Avisen Agder. Deretter dukket den upubliserte teksten opp på Facebook. Foto: Arkivfoto / Bjørn Sigurdsen

Deretter dukket hele teksten opp på Facebook med følgende innledningskommentar:

«Frp tar kaka. Fikk følgende epost tilsendt fra en journalist i dag».

– Stjeler vårt arbeid

Redaktør i Avisen Agder, Kristen Munksgaard, reagerer på oppførselen fra politikeren og anser publiseringen som brudd på åndsverkloven.

– Når han publiserer vår tekst uten å avklare med oss, kvelden før saken skal ut og før vi er ferdig med den, stjeler han vårt arbeid. Jeg vurderer hvordan vi skal reagere overfor ham, men det tar vi på et seinere tidspunkt, sier Munksgaard til Journalisten.

Avisen har selv omtalt at Klungland la ut teksten.

Klungland har tidligere vært stortingsrepresentant i mange år for Arbeiderpartiet. I dag er han leder av kontrollutvalget i Kvinesdal.

Sa nei til å fjerne teksten

Politikeren sier til Journalisten at han la ut teksten for å komme Frp-representantene i forkjøpet med utspillet. Dagen etter fikk han melding fra den aktuelle journalisten med krav om teksten skulle bli fjernet fra Facebook.

Dette svarte han nei til.

Til Journalisten sier han at det er oppsiktsvekkende at lokalavisen krever lukkethet rundt egne tekster, når de blant annet er kritiske til lukkede kommunestyremøter.

Til Fædrelandsvennen sier han følgende:

– Jeg fikk oversendt teksten på ettermiddagen, og ga beskjed om at jeg ikke rakk å gi noe tilsvar akkurat da. Da jeg kom hjem igjen samme kveld, ville jeg være i forkjøpet og la derfor ut et innlegg med en kort kommentar, sier Klungland og fortsetter:

– Jeg ga et svar til saken dagen etter, og jeg skjønner ikke reaksjonene. Avisen har tidligere krevd åpenhet om politiske møter som er vedtatt lukket, så da burde de være for åpenhet her også, mener politikeren.

Avventer reaksjoner

Lokalavisen har foreløpig ikke tatt stilling til eventuelle reaksjoner mot politikeren.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Fra journalisten burde jeg fått beskjed om at dette skal publiseres senere og at det unntatt offentlighet inntil det. Om de vil anmelde saken, får de bare gjøre det. Så får vi ta saken videre derfra, sier Klungland til Fædrelandsvennen.

