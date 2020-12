Forskeren: Torsken kommer neppe tilbake

ARENDAL: Fortsatt klekkes det ut like mye torskeyngel langs Skagerrak-kysten som i tidligere tider. Men før de blir et år gamle, dør de fleste.

– Torsken kommer neppe tilbake til gamle høyder, sier forskeren og fiskeribiologen Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Han har fotfulgt torsken langs kysten her siden slutten av 90-tallet.

Instituttet ble opprettet for 138 år siden. Den gang som nå skulle de ansatte gi svar på det store spørsmålet: Hvor er det blitt av torsken? For bestanden har svingt. Fra bonanza til det mørkeste mørke.

Nå er det enda verre.

Neste gang du lurer på hvorfor du ikke får torsk på kroken, eller hvorfor juletorsken må hentes langveis fra:

– Økosystemet er endret, sier Johannessen som seinere skal fortelle nøyaktig hva og når det skjedde.

– Slike endringer er brå og kommer uten forvarsel. Når det først er endret, så har vi ikke eksempler på at det kommer tilbake, sier han og viser til Indre Oslofjord på 30-tallet da kloakken ble den siste spikeren i kista for torsken der. Og i Grenland på 60-tallet skjedde det en brå endring etter store utslipp av gjødselstoffer fra industrien.

Han har undersøkt andre alternativer. For det har ikke manglet på mistenkelige syndebukker. Men forskningsresultatene er klare:

Det er ikke overfiske av torsk. Selv om det er lite torsk, har torsken så mange egg at det likevel er tilstrekkelig med forelder.

Det er heller ikke selen som tømmer havet. Forskerne har undersøkt selen og kan slå fast at heller ikke den finner torsk. Så har fiskeriministeren tross denne kunnskapen økt kvoten på sel med 20 prosent «For å få en mest mulig helhetlig beskyttelse av kysttorsk».

Eller skarven, tyske fisketurister, rovfiske, eller andre nye dyr i havet som lever av torsk.

Det er heller ikke utslipp eller forurensning som har gjort ubotelig skade for torsken på Sørlandet. Tvert imot slår forskerne fast at utslippene av forurensende stoffer til sjøen her sør stort sett er lavere enn før.

– Det er torskeyngelen som ikke finner maten den trenger for å overleve det første kritiske året, sier Johannessen.

– For å si det enkelt: Den får ikke nok mat. Den sulter i hjel eller blir et lett bytte fordi den er svekket, sier han.

– Så juletorsken fra fjorden ligger dårlig an?

– Ja. Men hvis det kan være en trøst: Bestanden av sjøørret fortsetter å vokse. Den er rekordstor, sier han uten å ville gå inn i diskusjonen om den kan ta over som hovedrett på julaften.

– Det er mest sannsynlig temperaturendringene i havet som har ført til endringene for torsken, sier Johannessen og viser til at årstemperaturen nå ligger 1,5 grader høyere nå enn før 1990-tallet.

Problemet er ikke at torsken ikke tåler litt varmere vann. Men at alger og dyreplankton nederst i næringskjeden tapte konkurransen med andre arter som er bedre tilpasset høyere temperaturer.

I 1999 fant havforskerne i Arendal 50.000 småfisk og strandreker da de gjorde sine faste undersøkelser.

I 2017 var det 1700.

I 2018 var det kun 500.

– Den 4. juni i år fikk vi 395 torskeyngel på et sted i Flødevigen. Det er mye. Men i september var det ikke en eneste en. Problemet er altså ikke at det er for få, men at de ikke vokser opp, sier Johannessen.

– Men hvis riktige alger og dyreplankton kommer tilbake, kan ikke torsken også komme tilbake?

– Det er her vi ser at motstanden i det nye økosystemet er for stor. Og vi har som sagt ingen eksempler på at økosystem som er fortrengt klarer å komme tilbake. Det er heller ikke grunn til å regne med lavere temperaturer, heller høyere.

– Det var ikke noe som skjedde langsomt over tid, slik mange kanskje ville tro. At vi skulle få et forvarsel. Nei, det kom brått og brutalt. Vil du vite når det skjedde? spør Johannessen.

– Så det skjedde i løpet av et år?

– 2002, slår Johannessen fast.

Selv om vinduet er lukket, blåser det godt inne på det gamle kontoret til Tore Johannessen i Flødevigen. Når vinden fra Skagerrak treffer rett, piper det i karmene mens papirene på bordet blafrer i kastene. Men blant permer, bøker og papirer sitter Johannessen på et forskningsmateriale som er unikt i verden. Møysommelig samlet over 100 år. På nøyaktig de samme stedene, på nøyaktig samme tidspunkt hvert år – og på akkurat samme måte har folkene fra Flødevigen kastet ut nota og sjekket havet, bunnen og temperaturen. Ingen andre forskere har en så omfattende og sammenhengende forskningsserie så langt tilbake i tid.

Det er dette forskningsmaterialet som ligger til grunn for konklusjonen til Johannessen.

Før 2002 varierte torskestammen fra år til år. De årlige undersøkelsene viste at når det var mye torskeyngel et år, så var det mange ett år gamle torsker året etterpå, og toåringer neste år.

– Etter regimeskiftet i 2002 er det nesten ikke blitt fanget eldre torsk i våre undersøkelser. Selv ikke etter år med sterke årsklasser, sier Johannessen.

2011 var et slikt år. Helt på høyde med gode torske-år på 50- og 60- tallet. Men knapt ettåringer neste år.

– Vi har sett dette de siste årene. Sterke årsklasser som skulle økt bestanden igjen, sier han.

Det er ikke så mange fisk som skal til, egentlig. En torsk på fem kilo vil normalt gyte 2,5 millioner egg om året og en torsk på 10 kg 5 millioner egg.

– Dersom to av de mange millioner egg en torsk gyter i løpet av sin levetid vokser opp, er det nok til å holde bestanden oppe, bemerker Johannessen.

– Det er mer enn nok torskeyngel. Det er ikke problemet. Og forholdene i havet er på mange måter bedre nå enn før. Vannet er reinere, bunnforholdene gode. Men torskeyngelen vokser ikke opp til å bli ettåringer. Den finner ikke maten som gjør at de overlever, forklarer han.

I fjor la regjeringen ned forbud mot torskefiske. Et totalforbud fra Kragerø til svenskekysten. Som også rammet sentrale fiskeplasser der torsken gyter på våren fra Lindenes, Søgne, Kristiansand, Høvåg, Lillesand, Arendal, Tvedestrand til Risør.

Fiskeriministeren begrunnet forbudet med at tiltakene på sikt vil bedre tilstanden for kysttorsken og gjenoppbygge bestanden.

Men kan den gjenoppbygges?

– Når økosystemet først er endret har vi ingen eksempler på at det kommer tilbake. I tillegg vil temperaturen trolig øke, sier han.

– Men det skader ikke med et forbud, sier han.

– Men det får ikke torsken tilbake?

– Som sagt, sier Johannessen og slår ut med begge hendene.

– Fiskeforbud kan gi mer voksen torsk. Men det mangler ikke torskeyngel. Det er torskeyngelen som mangler mat. Derfor vil neppe et slikt fiskeforbud endre rekrutteringen og bringe bestanden tilbake, sier han.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn