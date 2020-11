Tidligere KrF-nestleder Dagrun Eriksen har meldt seg til tjeneste for det nye partiet Sentrum som ledes av Geir Lippestad. – Dagrun står for alt det Sentrum ønsker å stå for. Menneskerettigheter, utenforskap og en grønn næringspolitikk. Alt dette kan Dagrun med sin erfaring hjelpe oss til å utvikle politikk for, sier Geir Lippestad. Foto: Paal Audestad