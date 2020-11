Smittet elev var i praksis i hjemme­tjenesten

Sju personer i Lindesnes kommune har testet positivt på koronaviruset så langt søndag, blant dem fire barn og tre voksne.

En elev ved Mandal videregående skole, som var i praksis i hjemtjenesten, er smittet. Foto: Jarle R. Martinsen

LINDESNES: Ifølge en pressemelding fra kommunen ved 19-tiden søndag kveld har en smittet elev ved Mandal videregående skole vært i praksis i hjemmetjenesten på Vigeland.

Alle elevens nærkontakter er kartlagt og satt i karantene, mens testing er iverksatt.

Resten av elevene i klassen er friske, men satt i karantene. Disse har også vært i praksis og er testet. All praksis med elever fra Mandal videregående skole stoppes fra mandag og inntil videre.

«Smittesituasjonen i Lindesnes er fremdeles uavklart. Vi iverksetter nå en del tiltak for å begrense sosial omgang og aktivitet. Vi prioriterer å holde skoler og barnehager åpne, i tråd med nasjonale retningslinjer.» heter det i pressemeldingen fra Lindesnes kommune.

Blant de sju nye smittede er tre av barna elever ved Spangereid barneskole, det fjerde ved Espira Lindesnes. Men skoler og barnehager holdes som hovedregel åpne.

Mange i karantene

Følgende tiltak gjelder per søndag kveld:

Hele Vigeland ungdomsskole, både elever og lærere, er satt i karantene.

Spangereid barneskole, alle elever og om lag halve personalet, er satt i karantene.

To klasser ved Mandal videregående skole, samt noen lærere, er satt i karantene. En tredje klasse ved Mandal videregående skole settes i karantene frem til prøvesvar fra en elev foreligger.

Barn og ansatte ved Båly barnehage settes i karantene inntil videre, frem til prøvesvar foreligger.

Barn og ansatte ved aktuelle avdelinger ved Espira Lindesnes settes i karantene frem til fredag.

Kommunen oppretter teststasjon på Spangereid barneskole mandag. Elever og ansatte tester seg her, og får beskjed av skolen om når de skal testes.

Elever og ansatte på Vigeland ungdomsskole tester seg på legevakten i Mandal.

Alle skoler og barnehager er bedt om å gjennomgå sine rutiner og planer for å være godt forberedt dersom de må over fra dagens gule til rødt tiltaksnivå.

Det har vært smittede personer på noen avganger med skoleskyss. Alle nærkontakter er kontaktet og tilbudt test, mens sjåførene er satt i karantene.

Totalt 28 personer er bekreftet smittet i løpet av helga, mens et tresifret antall personer er satt i karantene.

I familier hvor mange har testet positivt på koronavirus, settes hele familien i isolasjon frem til endelig smittestatus er avklart.

Både kulturskolen og fritidsklubbene i kommunen er stengt ut uka, det samme gjelder innbyggertorv, bibliotek og kulturhus.

All bruk av kommunens idrettshaller er stengt for andre brukere enn skolene ut uken. Svømmehaller er stengt for all aktivitet, både skoler og andre, ut uka.

