Saken omhandler uvær til helga. Vi skriver blant annet at Color Line kansellerer avganger og skisentre holder stengt. Denne saken var på trykk for to år siden og har på grunn av svikt i våre interne rutiner blitt publisert på nytt i avisa torsdag. Dette er sterkt beklagelig. I e-avisa er dette rettet opp.

Været til helga ser for øvrig ut til å bli ganske så fint, med solgløtt, moderat vind og varmegrader i Kristiansand.