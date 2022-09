Agder-politiet ble onsdag ettermiddag varslet om en mulig trusselsituasjon i Kvinesdal. To biler, som måtte vike for politiet under utrykning, kolliderte.

KVINESDAL: Agder politidistrikt rykket onsdag ettermiddag ut med flere politipatruljer til Liknes i Kvinesdal kommune, i forbindelse med en trusselsituasjon.

Det var Lister24 som først meldte om saken.

Da politiet kom på stedet ble situasjonen raskt avklart, og politiet fikk kontroll på partene.

– Det var ingen trusselsituasjon, og vi oppretter heller ingen sak, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

To biler måtte vike for politiet under utrykning, og disse bilene skal av den grunn ha kollidert. Her har det kun vært materielle skader.