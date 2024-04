Barna om farlig skole­vei: – Jeg må gå over et skum­melt kryss hver dag

Lisa Repstad (t.v.), Hanna Berg-Utby, Gustav Nordbø og Tilde Hageland er med i elevrådet ved Wilds Minne skole på Lund. Her står de ved et kryss hvor gangfeltet er stengt. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Lisa, Hanna, Gustav og Tilde sier at de forstår foreldre som er bekymret for skoleveien til de yngste barna. For det er de også.