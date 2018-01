GMC vurderer søksmål mot staten etter «Harrier»-arrest

STAVANGER: GMC Maritime har til nå hatt over 6,6 millioner kroner i utgifter og tapte inntekter på lasteskipet «Harrier», som havarerte ved Feistein fyr for snart et år siden. Nå vurderer Stavanger-selskapet rettssak mot staten.