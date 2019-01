NRK: Solberg vil la Ropstad slippe homopolitikken

Ministerposten Ropstad tar over nå, er i Barne- og likestillingsdepartementet, men likestillingsansvaret skal overføres til Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun vil ha tittelen kultur- og likestillingsminister.

– Det handler om at KrF skal få rendyrke barne- og familieprofilen sin, men slippe støy knyttet til særlig LHBT+ og abortspørsmål, som er krevende for KrF. Samtidig får Grande en større og bredere portefølje i Kulturdepartementet, sier kilden til NRK.

Ropstad tar derfor over livssynspolitikken i Solberg-regjeringen, som tidligere har vært en del av Grandes post.

KrF-nestlederen har tidligere uttalt at det ikke er naturlig for han å gå i Pride-paraden.

– Jeg tror kanskje ikke jeg hadde gått i Gay Pride. Jeg tenker at det å gi støtte til homofile og deres menneskeverd er kjempeviktig, men trenger ikke nødvendigvis å gå i et tog for å vise det, sa Ropstad til rikskanalen i 2017.