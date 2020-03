Sørlandets første koronadødsfall

Kristiansand fikk lørdag morgen sitt første dødsfall av en person med koronasmitte da en eldre beboer ved Ternevig omsorgssenter døde.

Personen som døde lørdag morgen bodde ved Ternevig omsorgssenter i Vågsbygd. Foto: Tormod Flem Vegge

KRISTIANSAND: – Vi tenker først på etterlatte, og ventet samtidig at kommunens første dødsfall av en person som er smittet med korona snart ville komme, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, i en pressemelding på Kristiansand kommunes hjemmeside.

– Vi har mange eldre og syke i kommunen som er ekstra sårbare. Derfor er det veldig viktig at vi alle sammen holder avstand og beskytter hverandre mot smitte, sier ordføreren.

Kristiansand kommunen kan ikke opplyse om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

Det er vanlig at det dør ti mennesker på sykehjem hver uke i Kristiansand, opplyser kommunen.

Oppdaget smitte

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier smitten ble oppdaget på Ternevig tidligere denne uken.

– Smitten på Ternevig ble oppdaget tidligere denne uka og det har vært jobbet godt og systematisk med isolering, testing og informasjon, sier Haarr.

Kontaktet pårørende

Sykehjemmet har kontaktet pårørende til andre beboere på den aktuelle avdelingen i forbindelse med koronasmitten.

Sykehjemmene i Kristiansand er stengt for besøkende og strenge smittevernprosedyrer er blitt innført.