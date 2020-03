Bered­skaps­sjefen i Agder i internt notat: «Umiddelbar fare» for forsy­nings­svikt

Fylkesberedskapssjefen i Agder har sendt en bekymringsmelding. Han advarer om at det er høy risiko for at koronakrisen kan gi svikt i internasjonale forsyningslinjer, men regjeringen mener det ikke er grunn til uro.