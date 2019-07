Har funnet E.coli-bakterier i drikkevann

KRISTIANSAND: Kristiansand kommune har tirsdag ettermiddag sendt ut følgende SMS-melding:

"Det er funnet E.coli-bakterier i en rutineprøve av drikkevannet til Kvernhusheia, Jærnesheia, Skinnerheia, Buhusheia og Jærneskollen. Innbyggerne rådes derfor til å koke vann som skal drikkes eller brukes til matlaging. Varslet gjelder fra nå og fram til ny vannprøve er analysert og vannet er friskmeldt. Vi varsler med ny sms i løpet av onsdag 31. juli."

I alt er det snakk om 385 husstander som har mottatt varselet fra kommunen.

– Vi følger føre var-prinsippet. Det finnes mange typer e-coli og de fleste er ikke sykdomsfremkallende. Undersøkelser vil vise oss om dette er snakk om sykdomsfremkallende bakterier. Dersom det er noen i området som har opplevd oppkast eller diaré, ønsker jeg at de tar kontakt direkte med meg, sier kommuneoverlege Dagfinn Haar i en pressemelding på kommunens hjemmeside.

E.coli er et fellesnavn på en gruppe bakterier i tarmsystemet til mennesker og dyr. Ifølge Folkehelseinstituttet er de aller fleste E. coli-bakterier vanligvis ufarlige og forårsaker ikke sykdom så lenge de oppholder seg i tarmen. Bakteriene er viktig for fordøyelsesprosessen, og bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmen.

Haar kan kontaktes på telefonnummer 48267701.

Høydebasseng

Byingeniør Glen Allan Eikeland i Kristiansand kommune forteller at det har gitt utslag på E-coli bakterie i et høydebasseng på Kvernhusheia på Justvik.

– Vi tar ingen sjanser, derfor sender vi ut kokevarsel inntil videre, sier Eikeland.

Han opplyser at kokevarselet gjelder husstander som bor i disse gatene på Justvik; Kvernhusheia, Jærnesheia, Skinnerheia, Buhusheia og Jærneskollen.

Får svar på prøver i morgen

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr opplyser om at det i løpet av morgendagen kommer svar på om det er en sykdomsfremkallende variant av E-coli bakterien som det har gitt utslag på.

– E-coli er noe vi omgås mye med, de finnes i badevann og i tarmene våre. Men det skal ikke være e-coli i drikkevann, sier han og legger til at beboere i disse områdene skal de kontakt med han dersom de opplever diaré eller oppkast.

Kommuneoverlegen opplyser at det blir tatt prøver av drikkevann ukentlig og at det ikke har vært e-coli bakterier i drikkevannet lenger enn en uke. Haarr legger til at bakterien kommer i drikkevann via forurensning, enten via mennesker eller dyr.

Saken oppdateres.