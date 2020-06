Åpner sin tredje restaurant på Sørlandet

Daglig leder i LV Sushi, Sang Tran Cao, gleder seg til å åpne kjedens tredje restaurant, denne gang i Kristiansand sentrum. Foto: Christina Stenbek Østtveit

Til tross for omsetningssvikt under koronapandemien velger daglig leder for LV Sushi å utvide virksomheten. Fredag åpner de restaurant nummer tre på Sørlandet.

