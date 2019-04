Dette skjedde i natt

Trump skrøt av Stoltenberg

USAs president Donald Trump mener han har funnet en god alliert i NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg når han skal skvise mer penger ut av europeiske land.

– Jeg setter stor pris på jobben han har gjort. Han har gjort en fremragende jobb. Da tida var inne for å fornye, var det mange som ville ha jobben. Det er en veldig god jobb, og mange folk ville ha den. Men jeg var ikke i tvil om hvem jeg ville ha, sa Trump i beste «The Apprentice»-stil da han fikk besøk av Stoltenberg i Det hvite hus.

45 snøscooterdødsfall siden 2000

Siden 2000 har minst 45 personer mistet livet i ulykker på snøscooter i Troms, Finnmark og på Svalbard, to av dem i år.

Ifølge Nordlys, som har laget oversikten, er ulykkesårsakene kollisjoner, utforkjøringer og snøskred. Det finnes ikke noe offisielt register over snøscooterrelaterte dødsfall i Norge.

Guaidó fratatt immuniteten

Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó har blitt fratatt immuniteten sin som leder av landets nasjonalforsamling. Lederen for den Maduro-vennlige grunnlovsforsamlingen sier de enstemmig har vedtatt at landets høyesterett kan straffeforfølge Juan Guaidó.

Høyesterettsdommer Maikel Moreno mener Guaidó bør bli straffeforfulgt for brudd på et utreiseforbud i vinter.

Løst fjell sprengt for å sikre E6

Statens vegvesen sprengte tirsdag kveld det løse fjellet som gjorde at E6 ble stengt ved Elstadkleiva sør for Ringebu på grunn av rasfare

Arbeidet er likevel ikke ferdig, og en ny sprengning må til onsdag før veien kan ryddes og åpnes igjen, opplyser Vegvesenet.

Zuccarello er tilbake

Mats Zuccarello var tilbake på isen og sørget for en assist da Dallas Stars sikret seg hjemmeseier og en plass i NHL-sluttspillet tirsdag. Nordmannen har vært ute av spill i en drøy måned etter at han brakk armen i debutkampen for sitt nye lag. Tirsdag kveld var han tilbake og i poengform da Dallas slo Philadelphia Flyers 6–2 på hjemmebane.