VENNESLA: – Vi flytter rammene og bygger en festival for to tusen mennesker. Etter to år med pandemi og dårlig økonomi, ble vi nødt til å gjøre noen endringer. Med bedre rammer håper vi å klare å lage en festival som går i balanse, vi er avhengige av det.

Det sier Agnar Espegren, eier og daglig leder i Hunsfos Opplevelse og styreleder i Hunsfos Næringspark, til Vennesla Tidende.

Vær og pandemi

Festivalen har tidligere år blitt arrangert utendørs med plass til 4000 personer. Dog har de flere ganger vært uheldige med været, og under halvparten har funnet veien til øya.

– Mange har ventet med å kjøpe billett til siste uka, for å se om det blir sol eller ikke. Det har gjort det vanskelig å planlegge, sier Espegren.

Så kom pandemien og ga enda flere utfordringer.

Nå tar de altså grep, og festivalen flytter innendørs. Lørdag 11. juni inviteres sørlendingene til fest under tak inne i selve næringsparken, i et gammelt fabrikklokale.

– Enda litt mer fest

Overfor lokalavisen avslører også Espegren den første artisten som skal spille i år – nemlig vestlandsbandet Rotlaus.

– Det blir fortsatt rock, pop og litt forskjellig på Hunsfest, men sjangermessig blir det enda litt mer fest. Og Rotlaus, de er fest og moro, sier han.