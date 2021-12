– Vi er rett og slett ikke fornøyd med jobben som er gjort, sier advokat Håkon Brækhus til Dagbladet.

Han er sammen med Audun Beckstrøm bistandsadvokat for de etterlatte etter at Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble voldtatt og drept i Baneheia i 2000.

Viggo Kristiansen har som en del av den nye etterforskningen i høst vært i nye avhør hos politiet. Politiet er nå i siste fase av etterforskningen.

Nå har de to bistandsadvokatene skrevet et brev til statsadvokaten der de krever at det gjennomføres ytterlige avhør.

– Vi mener svarene som er gitt i avhør av Kristiansen ikke er tilstrekkelig fulgt opp med ytterligere spørsmål fra politiets side. Vi har stilt oss undrende til at enkelte områder huskes veldig detaljert, mens andre områder nesten ikke huskes i det hele tatt, sier advokat Brækhus.

Advokatene ber blant annet om at det foretas en grundigere belysning av flere områder og tema. I tillegg ber de om ytterligere etterforskningsskritt, men Brækhus vil ikke kommentere konkret hva de har bedt politiet gå grundigere inn i.

Statsadvokat Andreas Schei sier at de vil vurdere brevet fra bistandsadvokatene.