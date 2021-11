Det europeiske smittevernbyrået har justert opp Agder til rødt nivå - som ett av til sammen to norske fylker.

KRISTIANSAND: Det kommer frem fra den ukentlige rapporten fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Sammen med Innlandet, er Agder nå justert opp fra oransje nivå til rødt nivå.

ECDC bruker et fargesystem for å fortelle noe om hvor ille smittesituasjonen i et land er. Fargene er grønn, oransje, rød og mørkerød.

Smittesituasjonen i Agder er med andre ord forverret den siste uken.

Det samme er situasjonen i tre danske regioner som nå har status som røde eller mørkerøde.

Flere land i Europa har fremdeles strenge krav til innreisende som kommer fra områder med mye smitte.

Områdene hvor situasjonen har blitt verre er som følger, med tidligere farge i parentes:

Oppjustert til oransje:

Italia – Liguria (grønt), Abruzzo (grønt), Puglia (grønt), Provincia Autonoma di Trento (grønt) og Umbria (grønt).

Portugal – Região Autónoma da Madeira (grønt).

Oppjustert til rødt:

Tsjekkia – Severozápad (oransje) og Severovýchod (oransje).

Danmark – Syddanmark (oransje) og Nordjylland (oransje).

Hellas – Attiki (oransje) og Kriti (oransje).

Italia – Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (oransje).

Norge – Innlandet (oransje) og Agder (oransje).

Polen – Małopolskie (oransje), Śląskie (oransje), Wielkopolskie (oransje), Lubuskie (oransje), Opolskie (oransje) og Świętokrzyskie (oransje).

Sverige – Stockholm (oransje), Östra Mellansverige (oransje), Småland med öarna (oransje), Sydsverige (oransje), Västsverige (oransje), Norra Mellansverige (oransje) og Övre Norrland (oransje).

Oppjustert til mørkerødt:

Østerrike – Niederösterreich (rødt), Kärnten (rødt), Steiermark (rødt), Tirol (rødt) og Vorarlberg (rødt).

Belgia – Vlaams Gewest (rødt).

Tsjekkia – Praha (rødt), Jihozápad (rødt), Jihovýchod (rødt), Střední Morava (rødt) og Moravskoslezsko (rødt).

Danmark – Hovedstaden (rødt).

Tyskland – Sachsen (rødt) og Thüringen (rødt).

Ungarn – Észak-Magyarország (rødt) og Dél-Alföld (rødt).

Irland – Northern and Western (rødt).

Nederland – Friesland (NL) (rødt), Overijssel (rødt), Gelderland (rødt), Flevoland (rødt), Utrecht (rødt), Zuid-Holland (rødt), Zeeland (rødt) og Limburg (NL) (rødt).

Polen – Podlaskie (rødt).

Slovakia – Západné Slovensko (rødt).

I følgende områder har situasjonen forbedret seg, ifølge rapporten til ECDC: