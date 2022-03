Lindrende avdeling ved senter for kreftbehandling i Kristiansand er rammet av strømbrudd.

KRISTIANSAND: – Det er ikke dramatikk i dette. Pasientene håndteres fantastisk bra. Men vi har en lindrende sengepost med plass til åtte pasienter som er uten strøm, og har derfor måttet flytte de to pasientene som lå på denne sengeposten til en annen avdeling på sykehuset.

Det sier klinikkdirektør Nina Hope Iversen ved klinikk for somatikk i Kristiansand til Fædrelandsvennen.

Trafostasjonen som forsyner avdelingen med strøm er gåen, og skal fikses. Samtidig virker ikke ledningene som bringer strøm fra sykehusets aggregater, og dermed er sengeposten strømløs - trolig fram til onsdag kveld.

I tillegg til at to pasienter har måttet flyttes, er all stråling utsatt til torsdag. Noen pasienter har fått cellegiftbehandling i dag, men det er også noen timer som har blitt utsatt.

– Vi forstår at det er krøkkete for de som får booket om sine timer, men de vil få time raskt igjen. Ingen pasienter får utsatt behandling i en grad som gir fare for en forverret helsetilstand, sier klinikkdirektøren.