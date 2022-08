Denne ildkula suste over Vennesla i natt. Det mange trodde var en meteor, var et langt mer sjeldent fenomen enn det.

VENNESLA: – Se, pappa! Nå daler det ned engler her også! sa Hannah Olsen (17) frydefullt til sin far Jon Erik Olsen, da de passerte Vennesla kirke i natt.

– Det var veldig gøy, forteller han.

– Vi kjørte forbi kirka i Vennesla fem på ett i natt, da vi fikk se det vi først trodde var en rar stjerne. Det så ut som om det var en slags sky rund den. Så tenkte vi egentlig ikke mer over det. Noen minutter seinere så vi den igjen. Og det var det rareste, forteller han.

Jon Erik Olsen mente det måtte være en meteoritt han så over Vennesla i natt. Men lyset han så var en langt mer sjeldent fenomen enn det: Det var en romrakett fra SpaceX. Foto: Arkivfoto

Engler daler ned

– Hva i huleste er det der for noe? sa jeg.

Det var da datteren Hannah foreslo at det kunne være en engel som dalte ned – ikke helt i skjul.

– Det varte bare i ti sekunder. Så forsvant lyset ned bak heia nord for oss. Det så ut som et bål. Det flammet opp, på en måte. Jeg var helt sikkert på at det var en meteor, sier Jon Erik Olsen.

– Hva annet kan det være, liksom? spør Olsen, som fikk filmet de siste sekundene av lyskula før den forsvant.

SpaceX

Norsk Meteornettverk har imidlertid hele svaret.

Det kan fortelle om et sjeldent syn på himmelen i natt:

«En Falcon 9-rakett fra SpaceX passerte over himmelen som ei diffus ildkule rundt klokka 00:55, noe vi har fått inn mange meldinger om», skriver ildsjelene som driver nettverket på frivillig basis.

Raketten ble altså skutt ut fra Vandenberg Space Force Base i California klokka 14.40 lokal tid. Ifølge SpaceX var dette den tiende turen for denne raketten. Oppdraget går ut på å plassere satellitter i lav bane over jorda.

Litt skuffa

– En rakett, liksom? spør Jon Erik Olsen. Jeg trodde ikke de kunne sees på himmelen. Og denne var jo så stor.

– Det var veldig gøy. Men jeg er jo litt skuffa over at det var menneskelaget. Og av Elon Musk, liksom, oppsummerer Olsen.

– Jeg var overbevist om at det ikke kunne være noe annet - jeg har sett en meteor en gang før, tror jeg, sier Olsen.

– Kanskje Apollo-ferden, det da?

– He-he. Kanskje det, humrer Olsen.

– Men gøy var det i alle fall, konkluderer han.