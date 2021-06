KRISTIANSAND: – Jeg er helt matt, sier daglig leder Rune Egedal til Fædrelandsvennen lørdag ettermiddag.

Da har de akkurat fått beskjed om at restauranten på Fiskebrygga må stenge i 10 dager, og alle de ansatte må i karantene.

– To gjester som var hos oss tirsdag denne uka hadde korona. En av våre ansatte ble smittet. Alle gjester som har vært hos oss 16., 18. og 19. juni må teste seg nå, sier Egedal.

Smittevernansvarlig i Kristiansand, kommuneoverlege Viggo Lütcherath, sier til Fædrelandsvennen at alle gjester som var innom restauranten disse dagene, må i karantene i minimum sju dager.

– En servitør er bekreftet smittet, og en annen gjest er også smittet denne uka, sier Lütcherath.

Fædrelandsvennen oppdaterer straks med tidspunktene for restaurantbesøkene som gjelder for de som må i karantene og som må teste seg.

Lørdag ettermiddag la restauranten ut beskjed om stengingen på deres Facebook-sider, hvor de beklaget sterkt.

«Vår ansatt fikk ikke symptomer før i dag og har jobbet hele denne uka. Utrolig kjedelig at dette skjer når vi følger alle smitteverntiltak og har alltid vært veldig nøye med det. Nå ser vi hvor fort ting kan skje», skriver restauranten.

– Jeg er skuffet over at gjester som er syke går på restaurant. Vi stusset over at de satt med munnbind, og skjønner nå at det var en årsak til det. Jeg synes faktisk at dette er uansvarlig oppførsel fra gjestenes side, sier han.

Fædrelandsvennen intervjuet Egedal da restauranten måtte stenge på grunn av nye lokale forskrifter i Kristiansand.

– Tenk som vi har jobbet for å stable oss på beina igjen i denne vanskelige tiden, og så kommer gjestene og smitter oss. Nå må folk tenke på konsekvensene av sine handlinger, sier Egeland.

I Kristiansand kommune gjelder for tiden en lokal koronaforskrift som trådte i kraft natt til fredag. Forskriften innebærer at serveringssteder med skjenkebevilling ikke skal slippe inn gjester etter midnatt, det er ikke lov å konsumere alkohol på serveringsstedet etter klokka 00.30, og at serveringsstedet må registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering.

Artikkelen oppdateres.