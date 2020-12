Dømt for overgrep mot jente

Mannen i 40-årene er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år. Dette anses som voldtekt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

En mann i 40-årene er i Kristiansand tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for flere overgrep mot et barn under 10 år.

