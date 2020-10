Kristiansand-budsjettet: Dropper ny skole i gamle Songdalen

På grunn av sterkt press i økonomien, vil Kristiansand droppe ny skole på Vollan. Skolen var planlagt av gamle Songdalen kommune, men viste seg å bli langt dyrere enn man hadde regnet med.

KRISTIANSAND: – Vi kommer med noen tøffe tiltak. Vi foreslår å ikke bygge ny skole på Vollan, og at Rosseland skole legges ned i 2022, sier økonomidirektør i Kristiansand kommune, Terje Fjellvang.

Fædrelandsvennen treffer ham sammen med kommunedirektør Camilla Dunsæd og økonomirådgiver Randi Bentsen noen timer før Fjellvang skal legge fram neste års budsjett og økonomiplan i bystyret.

I forslaget til budsjett blir det tegnet et noe lysere bilde enn tidligere.

– Alt i alt er dette bedre enn det vi så for oss for et år siden, sier Dunsæd.

Onsdag ble forslaget til budsjett for Kristiansand lagt fram. Her er kommunedirektør Camilla Dunsæd, økonomirådgiver Randi Bentsen og økonomidirektør Terje Fjellvang i forkant av framleggelsen. Foto: Kjetil Reite

I fjor ble bystyret forberedt på et underskudd (korrigert netto driftsresultat) på 175 millioner. Dette ligger an til å bli langt bedre i år og Fjellvang antyder 120 millioner.

Lavere rente og lavere pensjonsutgifter er to viktige årsaker til dette.

Kommunen vil gå i balanse i 2023 ifølge forslaget.

Satsinger

I tillegg går kommunen videre med en rekke større investeringer. Bare innen oppvekst skal det investeres for 1,2 milliarder de kommende fire årene (se egen oversikt).

– Det er en enorm satsing. I tillegg begynner vi på nytt sykehjem på østsiden av byen, sier Fjellvang.

Kommunens administrasjon vil også starte opp driften av noen av plassene på det nye omsorgssenteret på Tangvall, en utbygging som ble vedtatt like før Søgne opphørte som egen kommune. I første omgang er det snakk om 32 av 64 plasser. Dette alene koster 22 millioner i året.

– Men det er en utfordring med overkapasitet på den dyreste delen av tjenestetilbudet, sier Terje Fjellvang.

Selv om sektoren helse og mestring får mer penger og skal kutte på deler av driften, blir det ifølge Fjellvang økt press på tjenestene på grunn av demografien.

Økonomidirektør Terje Fjellvang er noe mer optimistisk ved framleggelsen av budsjettet for 2021 enn det han var på samme tid i fjor. Foto: Kjetil Reite

Skolenedleggelse

Men samtidig som kommunen vil øke de økonomiske rammene, foreslås det en rekke grep for å få budsjettene for skole og barnehage i balanse. Mest kontroversielt vil det nok være at Vollan barneskole på Nodeland droppes. Skolen ble vedtatt bygget av kommunestyret i gamle Songdalen, og det vedtaket ble videreført inn i Kristiansand.

Nå har altså kommunedirektøren kommet fram til at det ikke er behov for egen skole på Vollan.

– Det vil helt sikker bli ... sier Fjellvang, før økonomirådgiver Randi Bentsen avslutter setningen:

– Diskutert.

Strukturen løses med at barna på Volleberg går på Nygård skole i gamle Søgne der det er ledig kapasitet, og resten til Tunballen på Nodelandsheia.

– Vi mener Vollan er solid og godt argumentert for. Men alle skolenedleggelser er en utfordring, sier Fjellvang.

Dette var ikke en mulig løsning da skolene lå i to ulike kommuner, men man mener nå at kapasiteten vil være god nok på disse skolene til å ta imot barna fra Volleberg.

På grunn av sterkt press i økonomien, vil Kristiansand droppe ny skole på Vollan. Foto: Espen Sand

Store besparelser

I forslaget vil man spare 3,3 millioner på ren drift, og i tillegg slipper man en stor lånefinansiert investering.

I økonomiplanen etter vedtak fra kommunestyret i Songdalen var prisen 208 millioner kroner for skolen. Men ifølge nye beregninger må denne prisen nesten dobles, til 394,2 millioner kroner.

Hovedårsaken er er vesentlig høyere kostnader til infrastruktur, at en idrettshall i prosjektet var beregnet som gymsal, nye miljøkrav og andre økonomiske beregninger.

Et fullt ut finansiert prosjekt vil koste 32 millioner kroner i året, mot 1,5 millioner om den ikke blir bygget.

Flere grep

Andre grep for å kutte kostander er nedbemanning i oppvekstdirektørens stab, nedlegging av mottaksskolen på Lund, legge ned Hamretun barnehage på Hamresanden og omgjøre flyktningbarnehagen på Lund til ordinær barnehage.

Tiltakene skal frigjøre penger til drift av kjernevirksomheten innen barnehage og skole. Det foreslås også å styrke oppvekst med 47 millioner kroner over de neste fire årene.

Grepene vil totalt frigjøre over 90 millioner kroner de neste fire årene for å oppnå budsjettbalanse fra 2021.

Slik Fædrelandsvennen tidligere har beskrevet, er den økonomiske situasjonen for skole og barnehage svært utfordrende. Særlig lærernormen og økt utgifter til å følge opp vedtak etter den såkalte mobbeparagrafen bidrar til det.

Vurderer én ungdomsskole

Ellers gjøres det ingen nye grep med skolestruktur i denne økonomiplanen, bortsett fra en omtalt utredning på Hånes. Diskusjonen rundt ny skolestruktur i Vågsbygd er for tiden lagt død.

Kommunedirektøren lufter også tanken om å legge ned Tinntjøn ungdomsskole i gamle Søgne, og samle alle ungdomsskoleelevene på Tangvall skolesenter. Dette må eventuelt gjøres i byggetrinn to.

- Det er ikke et forslag, men vi anbefaler at det vurderes, sier Fjellvang.

Øker eiendomsskatten

Forslaget om omsorgsplasser på Tangvall og forslaget om droppe Vollan skole går rett inn i en debatt om kommunesammenslåingen har vært positivt eller negativt for innbyggerne.

Den samme debatten kan fort komme når det blir klart hva folk må betale i økt eiendomsskatt. I år betaler folk mindre enn tidligere siden Stortinget bestemte at maks promillesats skulle være fem promille. Etter den tid har alle eiendommer blitt taksert på nytt, til store protester fra blant andre Frp.

Det fører til at verdiene på boligene har økt, og man kan ta for eksempel tre promille og likevel få inn det samme som før. Det vil komme en egen sak om hvordan eiendomsskatten skal innrettes.

