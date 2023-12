KRISTIANSAND: – Det blir mye kjærlighet i de grytene, sier matgründeren Sarita Sehjpal.

Fædrelandsvennen har siden 2019 satt fokus på barnefattigdom, utenforskap og ulikheter i Kristiansand gjennom artikkelserien «Byen vår».

For å gjøre noe med noen av utfordringene, startet vi mataksjonen «Sammen for byen vår» i november.

Ut januar kan folk donere mat i handlevogner og frysebokser i tilknytning til 15 av byens dagligvarebutikker. Denne maten vil bli gitt videre til vanskeligstilte via Matsentralen Sør.

– Det er mye takket være dere at dette har blitt til, sier Sarita, som sammen med familien har drevet den populære restauranten Mother India i 28 år.

Hun forteller at faren hennes på 83 år har lest i Fædrelandsvennen at ikke alle har det så greit i samfunnet.

– Jeg og min bror ble kalt inn på teppet. Pappa lurte på hva vi hadde tenkt å gjøre, sier Sarita.

– Pappa lurte på hva vi hadde tenkt å gjøre, sier Sarita (t.v.). Her står hun sammen med broren sin Raj. Foto: Emma Fløde

Kokker og servitører

Ifølge Sarita er det å hjelpe andre en viktig del av den indiske kulturen. Det er i tillegg en liten historie bak dette initiativet.

– Vi mistet moren vår for 13 år siden. Det er en tradisjon å gi mat til trengende, for å minne de man har mistet. I år har vi ikke fått gjort det, og det er noe som har plaget pappa.

Sarita henvendte seg til broren Raj Sharma, og kom opp med en idé;

– Vår greie er mat. Hvorfor ikke arrangere et indisk julebord?

De bestemte seg for å ta kontakt med Blå Kors Kristiansand.

– Vi henvendte oss til de som vet hvor skoen trykker mest, forklarer Sarita.

Det var ikke så vanskelig for Blå Kors å takke ja, så førstkommende tirsdag blir det et indisk julebord for 100 personer i Posebyen.

Sarita og broren står for alt.

– Ifølge pappa, så holdt det ikke bare å lage maten, så vi skal stå der og servere også, sier Sarita og ler.

Sarita kommer til å stille seg bak grytene selv for å lage maten som skal serveres tirsdag. Foto: Vegard Damsgaard

To-tre retter

Planen er å lage to-tre av de mest populære rettene fra restauranten. Det blir også en indisk versjon av risgrøt, med masse mandler.

Blå Kors har fått i oppdrag å invitere deltakerne.

– Vi kommer til å tilberede maten på dagen tirsdag, og kjøre det ut rett før vi skal servere.

– Hva synes du om at så mange må stå i matkø?

– Det er veldig trist at vi i et av verdens rikeste land opplever noe sånt.

Da Sarita besøkte Blå Kors fikk hun også en virkelighetssjekk. Organisasjonen jobber med mange deltakere som har det tungt nå.

– Selv i vår lille by er det så mange som sliter. Man blir litt satt ut. Det er en skjebne bak hvert menneske, og det er vel også grunnen til at faren vår ønsket at vi skulle være der under matserveringen selv.

– Forhindrer utenforskap

Henning Reme er markedssjef i Blå Kors Kristiansand. Han beskriver initiativet fra Sarita og broren Raj som utrolig flott.

– Vi hadde et fint møte, og de fortalte om oppveksten og kulturen sin, og hvor viktig det er å gjøre en forskjell for andre.

Det blir 90 deltakere fra Blå Kors til middagen. Disse kommer fra forskjellige virksomheter i organisasjonen.

– Disse opplevelsene bidrar til å forhindre utenforskap, sier Reme.

Han sier det ikke har vært noe problem å fylle opp plassene.

– Nå får deltakerne noen gode opplevelser å glede seg til. Det er mange gode effekter ved å gjøre dette, mer enn selve måltidet, sier han.