Sverre Garpestad: - Nå skal jeg male gull på hjelmen min

– Jeg er i ekstase over at dette har kommet på plass så raskt. Nå vil vi profilere Trollpikken, og ha den på forsiden av neste års turistbrosjyre, lover reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger.

Samarbeid med de andre store

Hun sier at Trollpikken vil bli den fjerde attraksjonen i et samarbeid med Trolltunga, Preikestolen og Kjerag.

– Samarbeid er viktig, da vil vi bli mye sterkere, sier Saupstad.

– Vi diskuterte faktisk å ha en navnekonkurranse da vi fant denne attraksjonen, men den ble fort Trollpikken. Ikke alle liker navnet, men for å skille seg ut, må det gjerne være litt edgy og kontroversielt, sier Saupstad.

Rune Vandvik

Hun har også latt seg imponere over stien som er laget inn til attraksjonen.

– Det er noe helt annet enn det var da jeg kom inn her for to uker siden. Det har blitt gjort en glimrende jobb. Jeg er superstolt, sier Saupstad.

Hun sier at oppmerksomheten vandalismen har fått, har gitt Trollpikken en enorm reklame også utenlands.

– Det har vært gjester her fra både Kina og Tyskland, så dette har folk fått med seg. Det at det er en såpass kort tur inn til stedet, gjør det også til et lavterskeltilbud, sier Saupstad.

– Nå skal jeg male gull på hjelmen

– Når Trollpikken er oppe og står, skal jeg få laget dette til en gullhjelm, slik som Tore Christiansen i Oilers har når de tar gull, sier Sverre Garpestad i Bertelsen & Garpestad og viser hjelmen sin.

– Jeg forstår at noen var skeptiske til å få opp denne steinen. Men nå er vi her, nå er den nesten sentrert. Vi er veldig nær, sier Garpestad.

– Jeg tør ikke si at dette er en 100 prosent vellykket operasjon ennå, sier Garpestad.

– Det ligger en liten galskap i å gjøre denne operasjonen, sier Garpestad.

Rune Vandvik