Politiloggen 6. juli

LYNGDAL: Lamaer i veibanen

04.31: Politiet har fått to meldinger om lamaer i veibanen på Fylkesvei 43. En patrulje dro til stedet, og fikk dyrene bort fra veibanen og inn i et boligområde.

KRISTIANSAND: Besittelse av kniv

03.01: En person er pågrepet for bæring av kniv på offentlig sted.

TVEDESTRAND: Slossing

02.53: Politiet rykket ut til melding om slossing i sentrum.

MANDAL: Kontroll av fritidsbåter

02.51: Politibåten har kontrollert 57 fritidsbåter. Det endte med fem forenklede forelegg for manglende vest, og to som ble anmeldt for promille.

ARENDAL: Båtfører mistenkt for promillekjøring

01.42: En båtfører ble stoppet, mistenkt for promillekjøring.

MANDAL: Båtfører mistenkt for promillekjøring 2

01.38: En båtfører ble stoppet i Mandalselva, mistenkt for promillekjøring.

LINDESNES: Husbrann

00.36: Nødetatene rykket ut til en husbrann. Huset var overtent, men eieren opplyser om at det ikke skal være personer i huset. Trafikken på Fylkesvei 460 forbi stedet dirigeres. Klokka 02.38 var brannen slukket. Torsdag morgen sier politiets operasjonsleder til Fædrelandsvennen at huset var ubebodd, og at det er bekreftet at det ikke var noen i huset under brannen. Det er ingen personskader som følge av brannen.

– Det er for tidlig å si noe om brannårsak, sier han.