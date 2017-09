To sørlendinger i Farmen

Mandag 25. september begynner tv-sendingene fra Sandvika gård på Flosterøya i Arendal. Blant de 14 deltakerne er Amalie Snøløs fra Birkeland og Vidar Helseth opprinnelig fra Kvinesdal.

21 år gamle Amalie er reality-showets yngste deltaker i år. Hun kommer fra Birkeland og kan være kjent for fotballinteresserte sørlendinger som spiller for Birkenes, Amazon og Gimletroll. Nå spiller hun for Urædd i Skien.

Espen Solli

Vidar Helseth (38) bor i Gjerdrum men er opprinnelig fra Kvinesdal. Han har to barn på åtte og ti år og er ansatt i barnehage og driver med markedsføring. Blant interessene han oppgir i pressemeldingen fra TV2 er musikk, backpacking og det multikulturelle.

Farmen 2017 er lagt til en tid tøff tid der mannen ofte var til sjøs, og kvinnene måtte styre hjemme på gården.

Slik beskriver TV2 settingen: «Året er 1917. 1.verdenskrig herjer i Europa og livet på havet er farligere enn noensinne. Langs Sørlandskysten i Aust-Agder ligger Flosterøya, en øy i Arendal kommune. Her ved en langstrakt skjærgård, innerst i en bukt, ligger idylliske Sandvika gård. Med havet som nabo lærer man raskt å respektere kreftene som ligger her ute, og folket på Flosterøya har i alle år opplevd at havet både gir og tar. I den nye sesongen av Farmen blir 14 nye forpaktere blir satt til å ta over gården i Sandvika».

De nye forpakterne skal gjennomføre ukesoppdrag på gården, som også innebærer å levere varer og tjenester til rederen som eier gården og til Kvinneforeningen hvor de fleste kvinnene i området har en aktiv rolle.