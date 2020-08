Skole­barn brøt ikke karan­tene­regler likevel: – En misfor­ståelse

En skole i Kristiansand kommune informerte tidligere i uka om barn som ble sendt på skolen etter besøk i land med høy smitterisiko. Det stemmer likevel ikke, melder skolen fredag.

KRISTIANSAND: – Dette er beklagelig ovenfor familien, men vi har nå ordnet opp med dem, sier rektoren ved skolen.

Tirsdag la skolen ut en beskjed på hjemmesidene sine om karantenebrudd for to søsken som ble sendt på skolen etter en utenlandsreise. Kristiansand-skolen meldte da at barna hadde besøkt såkalte røde land og ikke overholdt karantenetiden på 14 dager.

Søsknene ble sendt hjem fra skolen tirsdag formiddag for å fullføre karantenetida. Rektoren beklaget da at skolen ikke oppdaget hendelsen før barna hadde vært på skolen halvannen dag.

– Det var en lærer som oppdaget at barna skulle ha vært i karantene etter utenlandsopphold i et rødt land, sa rektoren til Fædrelandsvennen.

Skolen vurderte da å koble inn politiet i saken, og et karantenebrudd kan ifølge lovverket straffes med 20.000 kroner i bot.

I saken Fædrelandsvennen publiserte mente kommuneoverlege Dagfinn Haarr at familiens overtramp var utilgivelig.

Fredag formiddag kom skolen med kontrabeskjed om at søsknene likevel ikke hadde besøkt røde land.

I en melding som ble lagt ut på hjemmesiden forklarer skolen at det hele grunner i en misforståelse i forhold til reiserute. Dokumentasjonen viste i ettertid at familien besøkte land mens de fremdeles var grønne.

Rektoren ved skolen ønsker ikke å gå inn på detaljene, men understreker at skolen har ordnet opp med familien.

– Det handler om forhold mellom oss som skole og de foresatte, og vi ønsker ikke å si noe mer enn det vi allerede har informert om, sier rektoren.

– Kunne skolen opptrådt annerledes?

– Man kan alltid være etterpåklok, men ut fra den informasjonen vi har hatt til enhver tid har vi ikke gjort noe galt. Det handler i hovedsak om misforståelser rundt reiseruta, og den informasjonen fikk vi ikke bekreftet før fredag. Vi mener det var riktig å holde barna hjemme. Vi ville også unngå rykter om korona, begrunner rektoren.

Fædrelandsvennen har også vært i kontakt med oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad i Kristiansand kommune. Hun sier hun ikke kjenner saken i detalj og kan derfor ikke kommentere den på nåværende tidspunkt.

