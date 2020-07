Mann ranet ved CB i natt

En mann i 50-årene ble fratatt penger og telefon etter å ha blitt utsatt for vold ved Christianssands Bryggeri i natt.

KRISTIANSAND: Politiet fikk meldingen klokka 01.28 natt til mandag.

Ifølge operasjonsleder i Agder politidistrikt, Hans Waage, var det ransofferet som meldte ifra til politiet.

Meldingen gikk på at vedkommende var utsatt for vold ved Christianssands Bryggeri, og fratatt telefon og penger.

Offeret for hendelsen er ikke alvorlig skadet, men volden framstår som uprovosert, opplyser politiet.

– Vi fikk melding inn til oss om at en mann var slått ned, fratatt penger og telefon, og at ukjent gjerningsmann hadde forlatt stedet. Vi gjorde et søk etter ham uten resultat, og har opprettet sak og etterforsker videre, sier Waage.

Politiet har ingen mistenkte i saken per nå, og foreløpig kun en vag beskrivelse av gjerningsmannen å gå etter.

– Hva slags vold ble utført?

– Det ble ikke brukt noen gjenstand, og det er ikke snakk om noen alvorlig skade. Vedkommende var ikke sykehustrengende, sier Waage.

