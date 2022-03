KRISTIANSAND: Denne helga kan nemlig Norsk Kennel Klubb (NKK) avholde hundeutstilling etter korona-nedstengning som har rammet både tobente og firbente.

Men - hurra og voff - alle kunne både logre, smile og småbjeffe da Sørlandshallen åpnet dørene lørdag morgen.

Lang kø ned til Sørlandshallen. Hunder i vogn og bur. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Vi kommer helt fra Bergen, og jeg er tanta til Marvin og Mokasin. De er av rasen Saluki, og Marvin er den langhårede, mens Mokasin er den korthårede. Det er kjekt å være på hundeutstilling - endelig, sier «tante» Anne Grønbeck.

Anne Grønbeck, Marvin og Mokasin. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Og hun snakker høyt, for det må man nemlig når 5000 hunder med stolte og ivrige eiere er samlet i Sørlandshallen, fordelt på to dager.

Lørdag var det duket for «Nordisk eksteriørutstilling med juniorhandlingkonkurranser», og søndag braker det løs med «Internasjonal eksteriørutstilling med juniorhandlingkonkurranser».

Rekord

De som har hund skjønner tegninga; her gjelder det å vise seg fra sin beste pels-side og holde halen høyt.

Eva Kristine Wiik er informasjonsansvarlig i Norsk Kennelklubb (NKK) Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Det er så kjempegøy å være i gang igjen. Det er rekordpåmelding denne helga, sier kommunikasjonsansvarlig i NKK, Eva Kristine Wiik.

Hun forteller at påmeldingen har vært så formidabel at de har laget ekstra ringer utendørs, der hundene viser seg fram for dommere.

Fra Rogaland kom Chelsea og Charly.

Chelsea (foran) og Charly har reist fra Rogaland med matmor Monica Laine. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Det er første gang Chelsea og Charly stiller som juniorer, så dette blir spennende, sier Monica Laine.

«Cava», Chinese Crested av rase, var med på moroa.

«Cava» og Cathrine Hagane. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Målet er et sertifikat på denne juniortispa, sier Cathrine Hagane.

Også «Kaiser», den afghanske mynden, visste hva det handlet om når utstilling sto på plakaten.

Kaiser og Solveig Mellemseter. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Han heter egentlig «It’s a Dream-Team», fordi det er det vi er, han og jeg, sier Solveig Mellemseter, som kom helt fra Trondheim.

Og ringsekretær Lill Bredvold kan fortelle litt mer om det som foregår.

Ringsekretær i NKK, Lill Bredvold. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Alle raser har en rasestandard. Dommerne ser blant annet på pels og korrekt gemytt. Også ser vi på at eierne kommer med hundene på rett tid, smiler hun.

Heia «Beauty»

Dvergpinscheren «Beauty» var på plass i god med Janne Slåli.

Dvergpinscheren «Beauty» blir bedømt til «Excellent». Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– «Beauty» kom inn her med over 2000 andre hunder, og jeg så at hun tenkte «hva er det her?». Men nå ser det greit ut, sier Slåli.

«Beauty» besto, og fikk graden «Excellent».

«Beauty» og Janne Slåli. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Beardes collien «Basic» var spent på om sveisen hans ble godkjent.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Han er ikke vant til dette. Vi kommer helt fra Bergen, smiler Merete Nydal, mens hun børster og beroliger.

Danske «Epic» derimot har stålkontroll, og bryr seg ikke om folk eller fotografer.

En som ikke liker fotografer, er bulldogen Vinnie.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Han ba derfor Lucy om å først smile til fotografen, og så knyte opp skolissene til den utsendte fra avisen.

Og det gjorde Lucy.

Her smiler Lucy til kamera, og så knyter hun opp skolissene til fotografen mens «bestemor» Anne-Grete Vestavik prater. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen