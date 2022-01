KRISTIANSAND: – Vi beklager at ventetiden blir for lang i mange tilfeller.

Det sier avdelingsleder for Kristiansand legevakt, Jofrid Jåtun Hansson.

Hun forteller at det til tider er lang ventetid på selve legevakta og på telefonen.

I en pressemelding fra kommunen uttaler hun at de håper innbyggerne kan bidra til å redusere presset på legevakta ved å bruke den på riktig måte.

Oppfordrer til riktig bruk

Hansson forteller at mange møter direkte opp hos legevakta uten å ha ringt først. Det fører til lenger ventetid, blant annet fordi disse ikke er registrert, vurdert eller sjekket for smitte før oppmøte.

– Legevakta skal kontaktes når det er snakk om akutt oppstått sykdom, symptomer eller skade som fastlegen ikke kan ta seg av. Andre henvendelser skal håndteres av fastleger på dagtid. Når pasienter kommer til legevakta for tilstander som ikke er akutte og som egentlig kan vente på fastlegen, bidrar det til økt ventetid for dem som har akutt oppstått sykdom eller skade.

– Er du i tvil om din situasjon, kan du ringe legevakta for råd og veiledning, sier hun.

Jofrid Jåtun Hansson oppfordrer til riktig bruk av legevakta. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi opplever også at personer ringer med spørsmål knyttet til korona selv om de ikke har behov for medisinske råd eller legetilsyn. De spør om prøvesvar, koronatesting og smitte når de ikke får svar på koronatelefonen, sier Hansson.

Det er koronatelefonen som skal håndtere slike spørsmål.

«Erstatter ikke fastlegen»

Som Fædrelandsvennen tidligere har skrevet, er det over tusen mennesker som mangler fastlege i Kristiansand. Kommunen skriver at legevakta kan hjelpe denne gruppa i akutte situasjoner.

«Men legevakta erstatter ikke fastlege, og er ikke fastlegekontor for dem som ikke har fastlege. Det vil si at legevakta for eksempel ikke kan hjelpe personer uten fastlege med sykmeldinger, blodprøvetaking eller ordinære legekonsultasjoner», skriver kommunen i sin pressemelding.

– Vi er klar over at mange er i en vanskelig situasjon, men fastlegemangelen i Kristiansand kan ikke løses av legevakta, sier Hansson.