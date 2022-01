KRISTIANSAND: Norges Automobilforbund (NAF) og bladet Motor gjennomførte onsdag 26. januar verden største elbiltest, El Prix, der 31 elbiler ble testet under norske vinterforhold.

– Flere nye elbiler har god rekkevidde, også på vinterføre. Men vinterrekkevidden er lavere enn den du får oppgitt når du kjøper bilen, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobilforbund.

Temperaturene under testen varierte fra null til minus 10 grader, så det var ikke ekstremt kaldt, men vanlig vintertemperatur for mesteparten av Norge.

– Likevel hadde alle bilene i testen over 10 prosent avvik, og noen nesten en tredjedel kortere rekkevidde enn den du får oppgitt når du kjøper bilen, sier Camilla Ryste.

Sørlendingen Thor Egil Braadland, opprinnelig fra Vigeland i Lindesnes, var en av testkjørerne.

– Tre av bilene i testen gikk over 500 kilometer, enda flere gikk over 400 kilometer. For de aller fleste vil dette være mer enn god nok rekkevidde. Men selv om rekkevidden blir bedre, er det viktig å være klar over at oppgitt rekkevidde ikke er det samme som reell rekkevidde på norske vinterveier, sier Camilla Ryste.

Hun peker på at siden Norge er et foregangsland på elbiler, så kan våre erfaringer om hvilke behov og utfordringer elbileiere møter påvirke utviklingenslik at overgangen fra bensin- og dieselbil til elbil blir lettere for folk.