KRISTIANSAND: – Situasjonen for vår bransje er dramatisk. Vi føler oss glemt av regjeringen, sier regionsjef Marie Oftedal i Maskinentreprenørenes Forbund.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer på landsbasis 2300 bedrifter med mer enn 40.000 ansatte i hele Norge.

I en fersk medlemsundersøkelse svarer 25 prosent av maskinentreprenørbedriftene i Agder at de om kort tid vil måtte permittere, si opp ansatte eller si nei til nye oppdrag som følge av høye drivstoffutgifter. Fire prosent av bedriftene frykter å gå konkurs.

Verre andre steder

Selv om tallene for Agder er dramatiske, er situasjonen faktisk enda verre i flere andre regioner. For landet sett under ett sier 31 prosent av medlemsbedriftene at de frykter snarlige permitteringer eller oppsigelser.

– Det er faktisk ikke bare å skyve økte drivstoffkostnader over på kundene, da mange bedrifter har inngått kontrakter med fastsatt pris ett år fram i tid, sier Marie Oftedal.

Hun sier at alle forstår at 50 prosent prisøkning på fire måneder er dramatisk. I november kostet anleggsdiesel 10,94 kroner literen, mens den nå nærmer seg 17 kroner.

– Lokale bedrifter blør

– Vi blir dypt bekymret når vi hører politikere som sier de vil se an utviklingen. Lokale bedrifter blør og trenger umiddelbart hjelp for å stå gjennom krisen, sier Marie Oftedal.

Regionsjefen i MEF for Agder og Rogaland viser til at mange bedrifter allerede har betydelig likviditetskrise. Hun frykter konkursras hvis det ikke settes inn tiltak.