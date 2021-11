Han ble funnet i sjøen ved et oppdrettsanlegg på Finnøy, nord for Stavanger (se kart under saken).

Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Avdøde var Ben Wikøren. Han ble 61 år og hadde bostedsadresse i Sola kommune.

Wikøren var fra Hidra utenfor Flekkefjord, hvor han vokste opp. Han har i en årrekke jobbet ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge på Sola.

De pårørende er varslet, og navnet frigis i samråd med dem.

Fant båt drivende

Den tomme båten til den savnede fiskeren ble funnet drivende ved Rott klokken 20.00 mandag kveld.

Natt til tirsdag avsluttet politiet og Hovedredningssentralen redningsaksjonen ved Rott utenfor Tananger.

Tirsdag ble det iverksatt søk etter antatt omkommet person. Det var resultatløst og ble avsluttet natt til onsdag.

Pårørende meldte fra

Det var pårørende som meldte fiskeren savnet, sa redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen på Sola til Stavanger Aftenblad mandag.

HRS meldte om den savnede fiskeren klokka mandag klokka 17.15.

Saken oppdateres.