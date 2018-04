Kunstner tegnet korsfestet Sylvi Listhaug

Natt til 2. påskedag dukket et nytt gatekunstverk opp i krysset mellom Hans Holboes gate og Fosswinckels gate i Bergen. Bildet viser Norges nylig avgåtte justisminister Sylvi Listhaug, som henger på et kors over et blomsterbed.

Kunstverket er kalt «Making a martyr» og er signert av den anonyme kunstneren AFK, skriver Bergens Tidende.

Politisk

Tidligere i dag ble bilder av verket publisert på Facebook-siden «Gatekunst».

Denne siden er drevet av Karl Kleveland, som er tidligere UiB-ansatt og gatekunst-entusiast.

– Det som er spesielt med AFKs bilder, er at omtrent alle består av politikk, med utrolig mange flotte og skjulte detaljer. Samtidig er det nok ingen hemmelighet at han er orientert mot venstresiden, sier han.

Kleveland forteller at det er åtte år siden han begynte å dekke gatekunst på Facebook, og at han personlig har kjent AFK i mange år.

Adrian Brudvik

Endret navn

Ifølge gatekunstentusiasten er ikke Listhaug-portrettet et vanlig stensilbilde.

– Dette er en «paste-up», som vil si at den er malt på papir og limt opp på veggen.

Da AFK begynte med gatekunst var navnet hans en forkortelse for «away from keyboard». I senere tid har han endret betydningen til å bli «Axel F. Knudsen».

– Navnet er selvsagt et pseudonym, forklarer Kleveland.

Adrian Brudvik

Politiet oppretter sak

Det er imidlertid ikke alle som er like begeistret for Listhaug-portrettet.

– Det blir behandlet som helt vanlig tagging. Vi undersøke med dem som eier bygningen om dette er gjort med deres samtykke, eller om det kan regnes som tilgrising, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til VG.

Adrian Brudvik

Operasjonsleder Hans Eirik Thue sier til BT at det vil bli opprettet en undersøkelsessak.

– Så er det opp til huseieren hva som skjer, sier han.

– AFKs sterkeste verk

Gatekunst-entusiast Kleveland håper på sin side at bildet falt i god jord hos huseieren.

– Jeg håper dette verket får stå, for det må være det sterkeste AFK noen gang har gjort, slår han fast.

Adrian Brudvik

Christoffer Thomsen, leder i Bergen Frp, understreker i en kommentar til TV 2 at Norge er et fritt land.

– Hva kunstnere velger å bruke ytringsfriheten til, er ikke opp til oss politikere, sier han.