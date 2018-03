Politiet i Agder kartlegger nedlasting av overgrepsmateriale

Politiet i Agder avdekket IP-adressene mellom 26. januar og 26. februar i år. Ifølge NRK har politiet allerede gjort tre-fire pågripelser.

– Det store omfanget gjør at det er umulig å etterforske alle sakene fullt ut. Innehavere av disse IP-adressene kan derfor regne med at politiet kommer til å oppsøke dem, sier Gordon Petterson, leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt.

– Vi vet fra forskning at overgripere gjerne utvikler seg fra å være en nedlaster til å bli en overgriper. Hvis vi kan stoppe dem på et tidlig tidspunkt, håper vi at det kan ha en forebyggende effekt, sier han.

Mellom 15 og 20 medarbeidere i politiet har siden nyttår jobbet på fulltid med å kartlegge og avdekke overgripere i Agder-fylkene.

– Vi prioriterer de sakene hvor det er fare for at barn er utsatt for overgrep. Å få reddet barn ut av overgrepssituasjoner er det viktigste, sier prosjektleder for Operasjon Dark Room Agder, Thor Atle Pedersen. Han sier mye av det som gjør arbeidet så krevende, er at overgriperne og nedlasterne kan være hvem som helst.

– Det er mennesker som du ikke ville trodd at gjorde slikt. Det kan være din nærmeste nabo eller hvem som helst.