Genèva Motor Show, «en svipptur til bilhimmelen»

En dag på bilutstillingen i Genève er som en dag i bilhimmelen for alle som er litt over gjennomsnittet interessert i bil. Vi ble med en gjeng bilforhandlere fra Kristiansand til årets viktigste bilutstilling i Europa og konstaterte at aldri har bilbransjen satset så hardt på en mer miljøvennlig bilfremtid.