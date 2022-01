Jorun Stiansen, ambassadør for Postkodelotteriet, delte mandag fire millioner kroner til kjærestens foreldre.

ARENDAL: – Dette har vært en ellevill dag. Det har vært heilt sinnssykt. Ja, i dag kan jeg bruke det uttrykket igjen, sier Jorun Stiansen til Fædrelandsvennen.

Hun er ambassadør for Postkodelotteriet, og mandag delte hun ut 20 millioner kroner til vinnere på Rykene, som var trukket ut som vinnersted.

Blant vinnerne var foreldrene til Stiansens kjæreste, Egil Furre.

De vant to millioner kroner hver, altså totalt fire millioner kroner som følge av at de hadde kjøpt lodd i Postkodelotteriet.

Det var Agderposten som først skrev om saken.

– Holdt på å kjøre av veien

Stiansen fikk forrige uke vite om at 4821 Rykene i Arendal var trukket ut som vinnersted, og at samboerens foreldre var to av vinnerne.

– Jeg holdt på å kjøre av veien da jeg fikk telefon om dette. Jeg var på vei til Sørlandssenteret for pedikyr, forteller hun.

Det hele ble holdt hemmelig, og Stiansen villedet de nærmeste med å fortelle at hun skulle reise til Oslo for å dele ut premier.

I stedet dukket hun altså opp på adressen til ekteparet Inger Helena (77) og Knut Furre (80) på Rykene.

Jorun Stiansen ga Inger Helena og Knut Furre litt av en overraskelse mandag - to millioner kroner hver. Foto: Yina Chan/Postkodelotteriet

– Da det var jeg som banket på døra, ble det en ekstra overraskelse for dem. De ble ikke skuffet, humrer Stiansen.

– Hun lurte oss trill rundt. Vi trodde at Jorun var i Oslo og jobbet. Det at jeg og Knut skulle vinne, vi som har hvert vårt lodd i samme husstand, det er mer enn vi kan fatte, kommenterer Inger Helena Furre.

– Hva skal dere bruke pengene på?

– Vi må tenke litt på det. Vi har fem skjønne barnebarn, så det må vanke litt på dem.

– Liten sjanse

Ved 19-tida mandag kveld fortalte Jorun Stiansen at hun var på vei til den siste vinneren i Rykene. Da hadde teamet fra Postkodelotteriet delt ut pengepremier på tettstedet siden 11-tida.

– Postkodelotteriet har eksistert siden 1989 internasjonalt. Det har aldri før skjedd at en ambassadør har delt ut hovedgevinster til venner og familie, ifølge hovedkontoret i Nederland, forteller Stiansen.

Slik fungerer det

Norge er delt inn postnummer. Postkodelotteriet har så selv delt inn adressene innenfor postnumrene i egne koder, som angir gate, vei eller et område innenfor postnummeret.

– Åtte millioner kroner ble fordelt på fire vinnere mandag. Deretter ble 12 millioner kroner fordelt på 33 øvrige vinnere, forklarer Audun Bringsvor, kommunikasjonsrådgiver i Postkodelotteriet.

Han understreker at sannsynligheten for at ekteparet Furre skulle vinne hovedgevinster var svært liten, da det finnes 3361 postnummer i Norge.

– I dag finnes det lodd i hele 95 prosent av alle postnummer i Norge, så det var jo helt utrolig at kjempegevinsten skulle lande akkurat på Rykene, poengterer Bringsvor.