VALLE: «For dette vinner hun Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder. Med utgangspunkt i gården, egen kompetanse og interesse for mat og matkultur, har Margit Dale de siste årene etablert seg selv og Systog Dale som betydelige «merkevarer» gjennom media og TV.

Hun har gjennom sin formidling skapt oppmerksomhet rundt mattradisjoner og råvarer fra Setesdal og hun samarbeider med landsdelens beste innen flere fagfelt.»

Dette kommer frem i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Formidler og jeger

– Det handler ikke bare om at jeg vil dele noen oppskrifter med dere. Jeg ønsker noe mer. Jeg ønsker å ta dere med for å oppleve, og kanskje lære noe om alt det som skjer før maten lages i et kjøkken, sier prisvinneren i pressemeldingen.

Margit Dale overtok gården Systog Dale allerede i 2002, og startet med å bygge nytt sauefjøs. Siden har det blitt investert i oppgradering av hyttene på Kallefoss camping og ombygging av det gamle uthuset til matforedling, servering og galleri. I serveringen brukes så langt som mulig egne og lokale råvarer i tillegg til at det kjøpes i lokale butikker. Margit Dale er en habil jeger som årlig deltar på villreinjakt i Setesdal Vesthei. Hennes filosofi er at alle bestanddeler av råvarer skal brukes i matproduksjon.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Utdeling av den nasjonale BU-prisen er planlagt under Grune Woche i Berlin medio januar 2022.

Merkevarebygging

Bedriften har fra oppstart jobbet målbevisst med merkevarebygging. Margit Dale har i løpet av de siste 7 årene markert seg nasjonalt som tradisjonsmatformidler og programleder for TV2. Hun har, sammen med Trond Moi og Rune Andersen, deltatt i 4 sesonger av TV-serien Fjellmat/Kystmat på TV2 og har utgitt 3 kokebøker. Den siste boka «Heimelaga» er gitt ut av Margit Dale alene.

Nå jobber hun blant annet med utvikling av en egen produktserie under eget merkenavn, Margit. Merkenavnet Margit, skal være basert på økologiske råvarer. Juryen har vektlagt at hennes virksomhet har vært nyskapende gjennom en konsekvent og målrettet merkevarebygging. Dette innebærer å skape en «historie» eller et «bilde» og få dette til å erobre plass i folks bevissthet.

– Margit Dale har gjennom sin formidling skapt god oppmerksomhet rundt mattradisjoner og råvarer fra Setesdal, sier regiondirektør Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge Agder i pressemeldingen.