Lite foregikk i Vesterhavna fra byens grunnleggelse i 1641 og fram til cirka 1725. Trelasthandelen, som var byens hovednæring, og den foregikk enten langs elvene eller i Østerhavna.

Men fra 1725 ble det etablert private skips- og trelastverft i vesterhavna. Samtidig som flere av byens velstående handelsmenn bosatte seg i Vestre Strandgate, anla de sine verft på strandtomtene som hørte til eiendommene.

Oversiktsbilde over havneområdet tatt fra Lagmannsholmen november 1986. Foto: FOTO VIA KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK

I Østre Strandgates allmenning var det løytnant Mathias Holtermann som i perioden fra 1764 til 1789 hadde skipsverft med bankestokk, sjøbod og brygge. Flere seilskuter ble bygd ved dette verftet i Holtermanns tid.

Mathias Holtermann som var født i Bergen i 1734, seilte noen år som skipper. For modig og edel berging av et skip i 1765 fikk han tittelen løytnant i sjøetaten. Han ble etter hvert en formuende mann og bosatte seg i Vestre Strandgate 2, på hjørnet av Vestre og Østre Strandgate.

Strandtomten på nedsiden av Kongensgates allmenning besto fra 1727 og fram til begynnelsen av 1800-tallet av gressløkker og hager.

På sydsiden av Dronningensgates allmenning var det stort sett hage den første tiden. I 1762 kjøpte Corfitz Numsen den nederste delen av tomten hvor han startet et skipsverft. Han var på den tiden byens president, eller ordfører som det senere ble hetende. Tre år senere fikk han lov til å sette opp en stor skipskran med tillatelse til å foreta skipsreparasjoner.

Corfitz Numsen som var født i Danmark, ble etter hvert en formuende mann. Men samtidig var han en merkverdighet. Han hadde en enorm garderobe og likte å kle seg om ved enhver anledning. Eiendommens hans, Østre Strandgate 33, som lå på hjørnet mot Festningsgaten, var en av byens flotteste. Da han døde i 1779, hadde han på forhånd latt mure et særskilt gravkammer under kjellergulvet i domkirken. På den måten ville han sikre sine jordiske levninger i tilfelle brann.

Flyfoto av vesterhavna i 1920. Dette er et av de eldste flyfotografiene som er tatt av Kristiansand. Fotografen hadde fått tillatelse til å være med opp i et av sjøflyene som var stasjonert ved Marinens Flystasjon i Østerhavna. Foto: FOTO: MARINENS FLYVÅPEN

Kjøpte hele strandområdet

I 1772 kjøpte den velstående Daniel Isaachsen kranverftet, og i løpet av de første årene av 1800-tallet hadde han sikret seg hele strandområdet ned til Gravanekanalen. I Daniel Isaachsens tid ble det bygd og reparert spesielt mange seilskuter fordi det var høykonjunktur for skipsfarten i disse årene. Det ble også satt opp mange skur og boder i denne perioden ettersom det var stort behov for lagerplass. Flere av disse bygningene ble stående i mange år. I året 1810 eide Daniel Isaachsen 23 skip og var byens ubestridt største skipsreder.

Da sønnen Peder Isaachsen overtok ledelsen av skipsverftet, gikk landet inn i dårlige tider. Fraktprisene stupte, og skip ble liggende i opplag. I 1820 gikk Peder Isaachsen fallitt.

En hollandsk matros, Meindert Arians Appell, satt i mastetoppen på en båt utenfor Vesterhavna og tegnet byen i 1815. Nede til høyre ses Lagmannsholmen med sin festning og sitt krutthus. Videre kan vi tydelig se den store skipskranen som Corfitz Numsen satte opp, og strandtomten videre ned mot Gravane. Foto: FOTO VIA VEST-AGDER MUSEET

Reinhardts verft

Gottlob F. Reinhardt som var født den 22. august 1783 i Wurtenberg, kom til Kristiansand på begynnelsen av 1800–tallet. Etter å ha etablert seg som forretningsdrivende i byen, drev han med salg av vin og kolonialvarer. I årene som fulgte, gikk det stadig framover for firmaet Reinhardt & Co.

I 1822 kjøpte firmaet strandtomtene langs den nedre delen av Vesterhavna som tidligere hadde tilhørt Peder Isaachsen. Samtidig kjøpte han eiendommen Vestre Strandgate 2. Herfra styrte han sine forretninger som med årene var blitt ganske omfattende. Firmaet drev skipsverft, havariforretninger, eksporterte trelast og hummer, hadde danske og svenske sjøassuranse-agenturer og handlet i stort og smått med mange slags varer.

Strandtomtene som Reinhardt kjøpte i 1822, ble senere utvidet helt bort til Dronningensgates allmenning. Området ble kalt Reinhardts verft og ble lukket inne av et tett plankegjerde. På Reinhardts verft var det en betydelig virksomhet. Her ble det bygd skip og utført skipsreparasjoner. Her var det bøkkervirksomhet og hummereksport, og her var det framfor alt arbeid å få.

Det var travel virksomhet på strandtomten som firmaet Reinhardt & Co. overtok etter Daniel Isaachsen. Bildet er fra 1880. Foto: FOTO: FOTOGRAF K. KNUDSEN

Var det gode tider for skipsfarten, strømmet arbeiderne til verftene, og den taktfaste dunkingen hørtes langs hele Vesterhavna. Var det dårlige tider, var det tilsvarende stille.

Vilhelm Krag skriver om arbeidet på vervene: «Før klokken 5 om morgenen kom arbeidsfolkene stimende nedover de brede gatene med kaffespann i nevene. Det var tømmermenn og seilmakere, riggere og håndlangere, og aldri før hadde vervklokken kimet, så begynte moroa. Det var en hamring og en knatting fra Gravane til Nattmannsbekken. Mange var det som sang, og det var flere riktig flinke visesangere som det var en lyst å høre.

Når klokken var blitt 8 om morgenen, blev det stans i arbeidet. Da kom kaffespannene frem og stompen med tykt smør og knøost. Men klokken 9 gikk det løs igjen like til klokken 12. Så var det middag fra 12 til 2. Men fra 2 av og utover til 7 om aftenen var det å henge i, og når dagsverket var til ende, var det å «pille fliser» og snøre det i en bør og bære det hjem til madammen, for det var en god gammel regel at alt som faller for kniven, hører riggeren til.»

I 1845 hadde en ny generasjon Reinhardt overtatt ledelsen av firmaet. Både driften av rederiet og verftet fortsatte noen år, men etter hvert gikk firmaet mer og mer over fra å bygge nye skip til å spesialisere seg på reparasjoner.

Seilskute foran alle lager- og sjøbodene på Reinhardts verft i 1880. Foto: FOTO: FOTOGRAF K. KNUDSEN

I 1866 ble briggen Hindu og barken Wladimir sjøsatt etter å ha blitt bygd inne i et stort skur på verftsplassen. Dette skuret var blitt ganske så dominerende i bybildet, enormt som det var. Etter at Reinhardt hadde trappet ned skipsbyggingen, ble skuret leid ut til skipsbyggmester Ole Hagen som også bygde flere skip.

Det store skuret på Reinhards verft var velegnet til bygging og lagring av seilskuter. Dessuten var det velegnet som konsertlokale. Foto: FOTO VIA FOTOGRAF IVAR HAMRE

Det store skuret ble senere brukt som opplagsplass for seilskuter i vinterhalvåret. Men om sommeren var det ledig plass til andre virksomheter. En sommer i 1890–årene ble skuret stilt til disposisjon som «sangerhall» under et landssangerstevne. Det var et originalt konserthus, men akustikken var overveldende og velkomstsangen bølget ut i det store rommet:

«Under duken silkeskåren sangerluer myldrer frem. Høyt av unge røster båren sangen toner over dem.»

Kartskisse som viser det strandområdet som Reinhardts verft omfattet i 1887. Foto: KARTSKISSE UTGITT AV N.S. KRUM I 1887

Navnet Caledonien

Navnet Caledonien skriver seg fra en episode i året 1914. Første verdenskrig hadde startet da en seilskute ved navn Marga seilte fra New Caledonia, en fransk straffekoloni i det sørlige Stillehavet. Skuta var lastet med nikkelmatte som skulle til Kruppverkene i Tyskland og brukes i rustningsindustrien. Etter en lang reise nordover gjennom hele Atlanterhavet, kom Marga inn til norskekysten på høyde med Bergen. Herfra fulgte skipet kysten sydover mot Kristiansand hvor det ble liggende ved Reinhardts verft i mange år på grunn av den engelske marines blokade av Nordsjøen.

Seilskuta Siren som vi ser på bildet, var søsterskip til Marga. Marga hadde i 1914 hentet nikkelmatte i New Caledonia. Seilskuta ble i flere år liggende ved Reinhardts verft før lasten kunne losses. Foto: FOTO VIA ALFRED HAUGE

Omsider bestemte man seg for at Marga skulle losses i Kristiansand og at nikkelmatten skulle transporteres til Falconbridge Nikkelverk. Dette arbeidet ble utført av ansatte ved jernbanen og var et svært slitsomt og lite populært arbeide. Arbeiderne syntes blant annet at det var lang vei fra jernbanestasjonen til stedet hvor Marga lå. Så begynte de å snakke om «å dra til Caledonien». Etter hvert brukte også andre navnet Caledonien, blant annet havnevesenets folk. På grunn av dette fikk denne delen av Kristiansand, inkludert et stort hotell, sitt navn etter en fransk straffekoloni på den andre siden av jordkloden.

Det ble satt opp en kullkran på Reinhardts verft i 1917. Legg merke til haugene med kull. Foto: FOTO VIA FOTOGRAF IVAR HAMRE

Kull og koks

Allerede i 1860–årene hadde firmaet Reinhardt & Co. begynt å handle med kull. På verftet lå det alltid noen kullektere. Hovedtyngden av arbeidere var kullempere. Etter hvert ble de gamle kullekterne byttet ut med alminnelige føringsprammer.

I 1917 ble det montert en moderne kullkran. Det måtte gjøres atskillig arbeid nede på verftet både når det gjaldt mudring og spunting før kranen var på plass. I tillegg oppstod det komplikasjoner med kull- og koksstøv som drev over mot Gravane og Hegermanns verft. Følgelig måtte Reinhardt sette opp en svær støvvegg mot Hegermanns naboeiendom. En støvvegg som kostet 80.000 kroner, like mye som selve kranen.

En fornøyelig tegning fra Reinhardts verft. Området var godt besøkt av havnas glade gutter. Foto: TEGNING: IVAR HEIN HABOSTAD

I 1913 hadde kommunen kjøpt de fleste strandtomter langs vesterhavna. Det var faktisk bare Reinhardts verft som fortsatt var på private hender. Kull- og koksavdelingen gikk bra helt til verdensøkonomien sakte gikk nedover på slutten av 1920–årene. Krakket kom i 1931 med store økonomiske bekymringer for alle forretningsforetak.

Vinterstid kunne det ligge flere kullskip ute på havna og vente på tur for å levere lasten til Reinhardts verft. Bildet er fra 1938. Foto: FOTO VIA TOR MARDON HANSEN

Fra 1931 var Bernt Reinhardt eneinnehaver av firmaet. Han konsentrerte sine krefter om kontoret, verftet, kullkranen og det britiske konsulatet. Men etter krigen lakket det mot slutten for kullkranen. Til sjøs var det olje som var blitt drivstoffet.

Endelig var det ledig plass til kullskipene ved Reinhardts verft. Foto: FOTO VIA TOR MARDON HANSEN

Grabben på Reinhardts verft ble forresten brukt til litt av hvert. Den var for eksempel god å ha når sild og makrell skulle losses under de store fiskeriene. Kranen som var i drift helt fram til 1969, ble også brukt til lossing av nikkelmatte. Verftsområdet brukt som lagringsplass fram til driften i Vesterhavna stanset.

Reinhardts verft sett fra Odderøya i 1956. Legg merke til den store støvveggen som Reinhardt måtte sette opp. Ved kai ligger seilskuta Rundø. Foto: FOTO VIA BJØRN STENBERG

Kommunen kjøper

Det var på begynnelsen av 1970-tallet at Kristiansand kommune også kjøpte strandområdet som tidligere hadde tilhørt firmaet Reinhardt & Co. Men først på midten av 1980-tallet startet konteinertrafikken for fullt. Da kom de første RORO-båtene (Roll on, Roll off) fra Fred Olsen. Konteinere og traller ble kjørt i land og midlertidig lagret i konteinerhavna før de ble formidlet videre.

Oversiktsbilde tatt fra Lagmannsholmen sommeren 1978. Foto: FOTO VIA FOTOMAX

Den økte konteinertrafikken førte til større investeringer i havna. Blant annet ble den første nye kranen kjøpt inn i 1994.

Fra cirka 2008 ble RORO-båtene erstattet av LOLO-båtene (Lift on, Lift off). All konteinerlast løftes nå av og plasseres i konteinerhavna. Trafikken med konteinere har bare økt med årene og dermed også behovet for god lagringsplass og lett tilgang for videre frakt av gods.

Det er mange meninger om en eventuell ny plassering av konteinerhavna. Det som imidlertid står helt fast, er at Kristiansand med sin beliggenhet alltid har vært nær knyttet til havet. Uansett framtidige løsninger ønsker nok de fleste kristiansanderne at det viktige samspillet mellom skipstrafikken og gode havnemuligheter blir tatt vare på.