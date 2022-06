KRISTIANSAND: Overgrepet fant sted 13. februar i fjor i en leilighet i Kristiansand. Den snart 50 år gamle mannen hadde denne kvelden avtalt å ha sex med et kristiansandspar i leiligheten deres. Han gikk imidlertid inn i feil leilighet, der en intetanende nabokvinne lå og sov. Mannen forgrep seg på henne.

Avtalte sex på nettet

31. mai skulle mannen ha møtt i Agder tingrett, der han var tiltalt for voldtekt og for å ha planlagt å kjøpe seksuelle tjenester. Politiet har avdekket at paret han skulle ha besøkt da han gikk i feil leilighet, har drevet med salg av seksuelle tjenester på nettet. Tiltalte har i avhør erkjent at han kom i kontakt med kristiansandsparet på en nettside, og at han avtalte et sex-treff den aktuelle natten.

Rettssaken ble imidlertid avlyst, da tiltalte reiste til Ukraina. Mannen som er norsk statsborger, hevdet det ikke ville være mulig å komme ut av Ukraina tidsnok. Det festet ikke politiet lit til.

Pågrepet denne uka

Torsdag denne uka ble tiltalte pågrepet. Politiet fryktet at han skulle unndra seg en ny rettssak, og ba retten om varetektsfengsling. Agder tingrett ga politiet medhold, og har i første omgang sagt ja til varetektsfengsling i inntil fire uker.

Saken er ventet å komme opp for retten i oktober, og politiet ønsker at tiltalte skal sitte varetektsfengslet fram til da.