Høyesterett løslater Kristiansen

KRISTIANSAND: Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates.

Både påtalemyndigheten og Viggo Kristiansens advokat ba om dette.

Kjennelsen fra ankeutvalget i Høyesterett er enstemmig.

I begrunnelsen heter det:

«Påtalemyndigheten har frist til 12. juni 2021 for å reise sak om forlengelse av tidsrammen for den gjenåpnede forvaringsdommen. Påtalemyndigheten har opplyst at den nå ikke kommer til å be om å få forvaringen forlenget. Dette innebærer at (Viggo Kristiansen) uansett vil bli løslatt om kort tid. Idenne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at ((Viggo Kristiansen) må løslates».

42-åringen har sonet i 21 år på Ila fengsel i Bærum.

Til NTB sier forsvarer Arvid Sjødin at Kristiansen blir løslatt i dag.

