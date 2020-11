Hos 2liv sørger Marta Jonsdottir og assistent Annette Aamlid for at brukte klær får nytt liv. Etter oppstarter i mars, har det bare gått oppover for forretningen i Sørlandsparken. Her leier selgerne stativ, og selger klær som er litt for fine til bare å gi bort. Foto: Kristin Ellefsen