KRISTIANSAND: Det er det høyeste dagstallet siden mandag 26. april.

Av de nye 18 tilfellene er smittevei kjent for 12 av dem. To av de smittede har ukjent smittevei. Smittesporing pågår for de resterende, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Kommunen har foreløpig satt 21 nye i karantene.

– Det er flere smittklynger spredt utover kommunen. Vi er på risiko nivå 3 og har et høyt antall smittede slik det er nå, sa kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til Formannskapet i Kristiansand onsdag formiddag, like før det siste døgns tall forelå.

Flere hundre i karantene

Følgende skoler og barnehager har nå elever og lærere i karantene:

Nygård skole (118)

Espira Dvergsnes barnehage (63)

Havlimyra skole (33)

Rødhette FUS barnehage (28)

Møllestua barnehage (33)

Læringsverkstedet Gimlekollen (52)

Kongsgård skolesenter, 9 klasser er i karantene (82). Skolen har hjemmeskole for alle elevene.

«I tillegg har Tangen videregående og KKG lærere og elever i karantene. Vi har også karantene på to avdelinger på Prestheia omsorgsenter», skriver kommunen.

Russ testet negativt

Det opplyses at hele 711 personer testet seg på Kløvertun, mobilteststasjon, hjemme og i skoler/barnehager det siste døgnet. 230 av dem var russ på KKG. Ingen av disse var positive.

«Vi oppfordrer all russ til å teste seg», skriver kommunen.

Totalt er 64 personer smittet av korona til nå i mai, ifølge kommunens egne tall.