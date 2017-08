Krever svar etter SIAN-bråk

ARENDAL: Det melder NRK Sørlandet mandag kveld.

Onsdag 16. august ble flere politipatruljer tilkalt etter at det oppsto amper stemning ved standen til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

Det hele endte med at organisasjonen ble utestengt fra Arendalsuka.

– Ikke akseptabelt

Til NRK sier ordfører Robert Cornells Nordli (Ap) at han fremdeles mener det var riktig å bortvise SIAN. Det ble gjort i samråd med politiet.

– Grunnlaget for bortvisningen var ytringer som kom fra standen. Det kom ubekvemsord knyttet til mennesker med en annen hudfarge som gikk forbi, sier Nordli til NRK.

– Det er rett og slett uakseptabelt for Arendalsuka og Arendal kommune, legger han til.

Nå har flere av politikerne i kommunen bedt ordføreren om en redegjørelse for bortvisningen i formannskapet.

Ber om begrunnelse

– Jeg vil bare vite om ytringsfriheten er ivaretatt. Det er en av våre viktigste og mest grunnleggende prinsipper for demokratiet, sier Åshild Bruun Gundersen, stortingskandidat for Aust-Agder FrP.

– Jeg har fått høre flere episoder i forbindelse med den standen. At folk har gått til angrep, sparket til den og skjelt tilbake. Det virker som det har vært litt ute av kontroll. Jeg vil bare vite at alle organisasjoner under Arendalsuka ble behandlet likt, utyper hun til NRK.

Også Geir Fredrik Sissener, gruppeleder for Arendal Høyre, ønsker en redegjørelse.