Endelig kan Shayan (16) smile igjen

For Shayan Jalilian (16) har det vært noen spesielle uker. Ikke bare kunne han endelig spille fotball igjen etter at han ble alvorlig brannskadet under en skoletur til Dvergsøya i fjor. Forrige helg ble han også gjenforent med mamma. Da var det over ti år siden han så henne sist.