Skogbrannfly-avgjørelse tas trolig i løpet av helgen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte fredag et forvarsel til EU om at det kan bli aktuelt å be om bistand fra EUs vannbombefly for å hjelpe til med slokkingen av skogbrannene som herjer i Sør-Norge.

Lørdag ble det også klart at direktoratet setter seks nye skogbrannhelikoptre i beredskap, slik at det nå er totalt 22 helikoptre er klare til innsats.

Avdelingsleder Anne Rygh Pedersen i DSB sier at de vil se hvordan disse helikoptrene klarer seg før de eventuelt ber om bistand.

– Vi vil bruke helgen til å ta en avgjørelse rundt vannbombeflyene. Hvis det ikke skjer noe helt spesielt i dag, vil nok ikke avgjørelsen bli tatt før på midten av dagen søndag. Det har med å gjøre at vi vil se hvordan konseptet med 22 helikoptre fungerer, før vi eventuelt tar i bruk tyngre virkemidler, sier Pedersen.

Helikoptre best til norske forhold

Norge er med i en fellesordning i EU (ERCC) for vannbombefly som kan brukes til å slukke skogbranner. Når Norge nå har sendt et forvarsel om at det kan bli behov for hjelp på kort varsel, betyr det at flyet vil kunne være på plass innen 24 til 48 timer.

Anne Rygh Pedersen understreker at helikoptre er klart best egnet til norske forhold.

– Vannbombeflyene fyller tankene ved å fly langs vann, og de trenger derfor en lang vannflate. Mange steder er det begrenset tilgang på det. Samtidig trenger de også en flyplass hvor de kan lande, til forskjell fra helikoptrene, sier hun.

Helikoptre sju steder

Lørdag formiddag herjer over 20 skogbranner i Telemark og rundt 18 i Agder. I tillegg er det flere skogbranner i andre deler av Sør-Norge.

– Det er nå helikopterinnsats på sju steder, og på noen av stedene er flere helikoptre ute, sier Pedersen.

– Vi er særlig bekymret for situasjonen i Setesdal. Vi har mange maskiner i gang der, og vi er nå bedre organisert enn tidligere, sier Pedersen.

Brannmann skadd

Lørdag morgen fikk en brannmann lettere brannskader i hånden da han jobbet med slokking av en lyngbrann ved Gaustatoppen i Telemark. Pedersen i DSB er klar på at slokkingen av skogbrannene er krevende for brannmenn og Sivilforsvaret.

– Det er tungt å streve seg kilometer på kilometer innover i skog og ulendt terreng med tungt utstyr. Vi er bekymret for dem som er ute og slokker, men vi vet at de er opptatt av HMS og at de har planer for hvordan de skal ivareta hverandre i slike situasjoner. En skade er en skade for mye, men det er sånt som kan skje dersom man blir sliten.