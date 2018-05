KRISTIANSAND: – Jeg er redd for at overgangen mellom skole og barnehage blir for brå og at man stiller for høye krav både når det gjelder lekser og testing. I stedet burde man satset mer på lekebasert læring, sier Tove Welle Haugland (KrF), fungerende varaordfører i Kristiansand.

Hun var selv seks år da seksårsreformen ble innført i 1997. På disse 21 årene er det innført stadig flere tester av barna, eller kartlegginger som det også blir kalt. I Kristiansand er det fem runder første skoleår:

Kristiansand kommune har sin egen bokstavtest som gjennomføres tre ganger i året.

Skolene må i tillegg gjennom to nasjonale kartlegginger. En i lesing og en i matematikk. Innholdet i disse er bestemt av Utdanningsdirektoratet.

– Det kan bli for overveldende med all denne testingen. Derfor er det bra at vi nå får en gjennomgang, sier Haugland.

Overdrevet

Fædrelandsvennen skrev mandag at flere partier på Stortinget ønsker en gjennomgang av innholdet på første trinn. Kritikerne mener barna sitter for mye stille, leker for lite og testes for mye.

Men ikke alle er enige:

– Kritikken av første skoletrinn er veldig overdrevet. Det er helt feil at det er et testregime på første trinn. Dette dreier seg om kartlegginger for å finne ut hvilket nivå elevene ligger på. Det kan være enormt stor variasjon mellom elever på dette trinnet, sier Mette Roth (H), leder av oppvekststyret i Kristiansand.

– Kan det ikke bli en belastning for elevene med så mye testing?

– Hvis man ikke tester, så er det ikke sikkert at elevene får den hjelpen de trenger. Det vi har slitt med i norsk skole er jo nettopp at de som trenger hjelp, får det for sent, sier Roth.

Vanskelig

Mangeårig lærer for seksåringer, Hege Richardsen på Flekkerøy skole, har beskrevet de nasjonale testene på denne måten:

– Når du møter blikket til den eleven som ikke får det til, så føles ikke det godt. Det er jo litt som et overgrep mot noen av elevene, sa hun mandag.

Hun mener de kommunale testene kan være nyttige, mens de nasjonale bør bort.

Tidligere dekan ved lærerutdannelsen ved UiA, Birte Simonsen, mener det er bra at det kommer en ny debatt om tester på første trinn.

– Læreren kjenner den enkelte eleven og de trenger ikke en nasjonal prøve for å finne ut det. Slike tester bidrar bare til at de som ligger nederst får en forferdelig opplevelse, sier Simonsen som også sitter i fylkestinget for Miljøpartiet.

Nasjonalt

I 2003 ble det gjennomført flere endringer på første trinn. Det skjedde etter at Norge hadde gjort det dårlig på pisa-testen. Daværende utdanningsminister Kristin Clemet (H) endret skolehverdagen for de minste barna.

Skolepolitikere i Høyre er ikke interessert i å gå tilbake til en skolehverdag der elevene blir kartlagt mindre og viser til at resultatene i skolen har blitt bedre.

– Det er helt essensielt for å få en oversikt over hva man skal sette inn av tidlig innsats. Og det er viktig at kartleggingene er nasjonale slik at ingen skoler har egne, private måltall for hva som er bra og dårlig, sier Arve Stokkelien (H), medlem av oppvekststyret i Kristiansand.

Kartleggingene på første trinn er heller ikke noe som offentliggjøres slik som tilfellet er ved de nasjonale prøvene som kommer senere i skoleløpet. De blir kun brukt innad på den enkelte skole.

– Med en god kartlegging er det mye lettere å få satt inn tidlig innsats. Dessverre foregår altfor mye av den tilpassede undervisningen i dag på ungdomsskoletrinnet. Det blir satt inn store ressurser, men effekten er usikker.