– Navneskiftet skjer som et ledd i den pågående snuoperasjonen som styret har iverksatt. Det settes punktum for det som har vært, og foreningen ser nå fremover. Også formålet til foreningen endres, sier styreleder Knut Johannessen i en pressemelding.

Organisasjonen vil ikke lenger jobbe for å etablere et barnehospice. Foreningen holder derimot fast på den opprinnelige målgruppen, og utvider denne til å gjelde familier i alvorlig krise – uansett årsak.

– Med de feil som ble gjort fra FFB sin side, og de ulike utfordringene som har vært knyttet til den foregående planen, har foreningen besluttet å endre kurs for å sikre at midlene som er investert kan forvaltes på en samfunnsnyttig måte, sier styreleder Knut Johannessen pressemeldingen.

Foreningen Huset på Eg - som er foreningens nye navn - reflekterer en ny start. I samarbeid med eksterne fagmiljøer er det foreningens målsetting å skape et nytt, familieorientert helsetilbud med god faglig forankring for en utvidet målgruppe.

– Huset med sine 28 sengeplasser er bygget nettopp for å kunne gi familier et opphold og et helserelatert behandlingstilbud, forklarer Johannessen.

Foreningen har en ti år lang uoppsigelig leieavtale på bygget. Leieavtalen representerer foreningens største aktivum. Bygget er oppført i samarbeid med Kristiansand kommune.

– Til sammen er det investert cirka 165 millioner offentlige kroner i prosjektet. Resultatet av denne investeringen er bygget i Andreas Kjærs vei 90. Styret kjenner på et stort ansvar for å sørge for at denne investeringen blir forvaltet til beste for samfunnet, sier styreleder Knut R. Johannessen.